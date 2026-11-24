MADRID, 24 Nov. (CulturaOcio) -

Cupertino, la serie de los creadores de The Good Wife, The Good Fight y Elsbeth, Robert y Michelle King, llegará a Movistar Plus el 3 de diciembre. La ficción, ambientada en Silicon Valley y centrada en casos judiciales de índole tecnológica, consta de 20 episodios que se emitirán semanalmente.

Este drama judicial está protagonizado por Mike Colter (Luke Cage) en el papel de Michael Price, un abogado decidido a enfrentarse a las grandes tecnológicas, y Rachel Keller (Fargo) como Olivia Siffre, su joven e idealista socia.

A lo largo de sus capítulos, la serie aborda grandes dilemas actuales como la inteligencia artificial, la privacidad, la vigilancia y los abusos de de las grandes tecnológicas.

"Michael Price, un abogado que trabajaba para una prometedora startup de Silicon Valley, descubre que su propia empresa pretende dejarlo sin las millonarias opciones sobre acciones que le corresponden. Decidido a plantar cara a sus antiguos jefes, une fuerzas con Olivia Siffre, una joven abogada que también ha sido despedida, para fundar un pequeño bufete especializado en defender a quienes han sufrido los abusos de las grandes corporaciones tecnológicas. Juntos se enfrentarán a poderosos adversarios en una desigual batalla judicial en la que cada caso pondrá a prueba los límites de la ley frente al creciente poder de la tecnología", reza la sinopsis de la serie.

Junto a Colter y Keller, completan el reparto de la ficción Renée Elise Goldsberry (Hamilton), como una brillante abogada al servicio de las grandes corporaciones; Ella Stiller (The Comeback), la hija de Ben Stiller, como la ingeniosa asistente de Michael; Busy Philipps (Dawson crece), como la adinerada exmujer de un magnate tecnológico que financia el bufete; y Nik Dodani (Atípico), como un programador que se convierte en aliado del equipo.