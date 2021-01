Cuéntame: El temporal Filomena y la vacuna del COVID, también en la temporada 21

MADRID, 12 Ene. (CulturaOcio) -

La vigésimo primera temporada de 'Cuéntame cómo pasó' llega este jueves 14 de enero al prime time de La 1 de TVE y parece que estará más de actualidad de lo que inicialmente estaba pensado. Además de narrar dos épocas, 1992 y 2020, y abordar cómo la familia Alcántara vive la pandemia del coronavirus, los nuevos episodios también narrarán cómo el clan liderado por Imanol Arias y Ana Duato sufrirá las consecuencias de la nieve y el hielo de la borrasca Filomena.

Y es que esta temporada, que parece que estará poseída por el espíritu de 'This Is Us', estará ambientada también en el 2021, pues, además de narrar la pandemia del coronavirus, podrán verse las consecuencias de la borrasca Filomena, que ha dejado a Madrid y otras regiones de España completamente congeladas. La nevada histórica estará también en San Genaro.

Así lo ha revelado Joaquín Oristrell, coordinador de guion de la serie, en la rueda de prensa que organizó RTVE para presentar la 21ª temporada. "Filomena será un personaje más", ha comentado, además de revelar que Mercedes será una de las primeras en recibir la vacuna contra el COVID-19. Además, el público conocerá al marido de María, Jorge, interpretado por Martxelo Rubio.

En esta temporada, podrán verse también las versiones más maduras de Toni e Inés, que serán interpretadas por Pablo Rivero e Irene Visedo. Al igual que Arias y Duato, ambos actores estarán envejecidos, aparentando 28 años más.

Aunque los nuevos capítulos de 'Cuéntame cómo pasó' estarán enfocados en el presente, la serie seguirá siendo la crónica de la historia reciente de España, siendo el 92 un año clave para el país, al celebrarse los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Expo de Sevilla. Además, la ficción abordará otros temas de actualidad de los 90 como el auge del sida, los casos de corrupción y la crisis económica.