Cuatro ficha a Valeria Ros para Todo es mentira

Valeria Ros se incorpora al equipo de Todo es mentira - CUATRO

MADRID, 13 Ene. (CulturaOcio) -

A partir del lunes 19 de enero Valeria Ros se unirá al plantel de Todo es Mentira, el espacio de análisis de la actualidad conducido por Risto Mejide y Laia Jiménez en Cuatro. De esta forma, Ros pasará a formar parte del equipo de cómicos del programa integrado por Luis Fabra, Pere Aznar, Miguel Ángel Martín, Saray Cerro y Danny Boy Rivera.

Ros ha desarrollado su trayectoria profesional en diversos ámbitos como la televisión, la radio y el stand-up comedy. Inició su carrera artística en la comedia en vivo, dándose a conocer al público en espacios como Central de Cómicos de Comedy Central y ha desarrollado una amplia trayectoria en radio, especialmente en la Cadena SER.

En 2018, la cómica inició su incursión en televisión como colaboradora de Zapeando en La Sexta, consolidando un estilo propio basado en la observación cotidiana, el humor generacional y la cercanía con el espectador.

Además, destaca su labor como presentadora del reality de HBO Max Fboy Island y del programa de la Televisión Pública Vasca Akelarre. Como participante destacó en el talent show de Antena 3 Tú cara me suena en su 11ª edición y del talent culinario MasterChef Celebrity de TVE. Como colaboradora estuvo presente en La Resistencia de Movistar+ y en La Revuelta en TVE, ambos presentados por David Broncano.

Actualmente compagina su labor en el ámbito audiovisual, con su gira Doctora Amor. En el ámbito literario, ha escrito Ponerme a parir, su libro autobiográfico.

Todo es mentira es un programa producido por Mediaset en colaboración con Vodevil (la productora de Risto Mejide), y que el pasado 2024 fue galardonado con el premio Iris al mejor programa de actualidad o magazine.