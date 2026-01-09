Cuatro estrena Proyecto Sistiaga, "ocho documentales sobre temas incómodos contados desde otro lado"

Proyecto Sistiaga - CUATRO

MADRID, 9 Ene. (CulturaOcio) -

Este lunes 12 de enero, a las 23 horas, Cuatro estrena Proyecto Sistiaga, un irreverente y riguroso programa de entrevistas que promete relatar la realidad a través de "ocho documentales sobre temas incómodos contados desde otro lado". El nuevo espacio del periodista arranca con un primer episodio titulado Confesiones desde el armario donde Sistiaga reflexiona y analiza en detalle, a través de diversos testimonios, la homosexualidad dentro de la iglesia.

"Historias impactantes, pero con una mirada serena y en profundidad, son las que propone el reconocido periodista, que busca huir de los prejuicios e ideas preconcebidas, analizando diferentes puntos de vista. Y todas ellas con el objetivo de que el espectador encuentre otras miradas sobre la realidad y también se sorprenda, se emocione y salga de su zona de confort", reza la sinopsis del proyecto liderado por Sistiaga.

"Es un programa de autor, de quien lleva toda la vida aprendiendo humildemente a contar cosas, a observar realidades, a meterse en el barro pero de verdad -no para posar- a arriesgar su vida para contar las de otros, especialmente si son víctimas, a preguntar a los olvidados, a huir de los prejuicios", señala el periodista que en Proyecto Sistiaga promete "ocho documentales sobre temas incómodos contados desde otro lado".

Hola. Hace mucho que no paso por aquí. Os dejo esto. Nuevo proyecto en @cuatro pic.twitter.com/EXVlc7yO81 — Jon Sistiaga (@jonsistiaga) January 9, 2026

A lo largo de esos ocho programas, Sistiaga se adentra en el periodismo de investigación y de denuncia. En ellos, Sistiaga tratará temas de distinta índole, desde las realidades de madres a quienes les sustrajeron a sus hijos recién nacidos en Madres robadas, hasta Latin Queen, episodio en el que trata con una de las fundadoras de los Latin Kings en España.