Cuatro estrena Proyecto Sistiaga, "ocho documentales sobre temas incómodos contados desde otro lado"

Proyecto Sistiaga - CUATRO
MADRID, 9 Ene. (CulturaOcio) -
Este lunes 12 de enero, a las 23 horas, Cuatro estrena Proyecto Sistiaga, un irreverente y riguroso programa de entrevistas que promete relatar la realidad a través de "ocho documentales sobre temas incómodos contados desde otro lado". El nuevo espacio del periodista arranca con un primer episodio titulado Confesiones desde el armario donde Sistiaga reflexiona y analiza en detalle, a través de diversos testimonios, la homosexualidad dentro de la iglesia.
"Historias impactantes, pero con una mirada serena y en profundidad, son las que propone el reconocido periodista, que busca huir de los prejuicios e ideas preconcebidas, analizando diferentes puntos de vista. Y todas ellas con el objetivo de que el espectador encuentre otras miradas sobre la realidad y también se sorprenda, se emocione y salga de su zona de confort", reza la sinopsis del proyecto liderado por Sistiaga.
"Es un programa de autor, de quien lleva toda la vida aprendiendo humildemente a contar cosas, a observar realidades, a meterse en el barro pero de verdad -no para posar- a arriesgar su vida para contar las de otros, especialmente si son víctimas, a preguntar a los olvidados, a huir de los prejuicios", señala el periodista que en Proyecto Sistiaga promete "ocho documentales sobre temas incómodos contados desde otro lado".
A lo largo de esos ocho programas, Sistiaga se adentra en el periodismo de investigación y de denuncia. En ellos, Sistiaga tratará temas de distinta índole, desde las realidades de madres a quienes les sustrajeron a sus hijos recién nacidos en Madres robadas, hasta Latin Queen, episodio en el que trata con una de las fundadoras de los Latin Kings en España.