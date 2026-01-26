¿Cuánto ha pagado Netflix a Alex Honnold por escalar el Taipei 101 Rascacielos en directo?

El protagonista de Rascacielos en directo asegura que Netflix le pagó "una cantidad vergonzosamente pequeña" - NETFLIX

MADRID, 26 Ene. (CulturaOcio) -

Rascacielos en directo sin duda ha sido uno de los programas más impactantes que Netflix ha retransmitido en vivo. Un formato por el que la plataaforma de streaming viene apostando recientemente y que, en esta ocasión, ha visto al escalador profesional Alex Honnold jugarse la vida al ascender hasta la cima del Taipei 101, uno de los edificios más altos del mundo. Una arriesgada empresa por la que Netflix le pagó, asegura, "una cantidad vergonzosamente pequeña".

"En realidad, puesto en el contexto de los deportes mayoritarios, es una cantidad vergonzosamente pequeña", afirmó Honnold en una entrevista concedida a The New York Times. "Los jugadores de las Major League de Baseball firman contratos de 170 millones de dólares. Incluso alguien de quien nunca has oído hablar y a quien nadie presta atención", explicó.

Aunque Honnold no especificó la cantidad que recibió por parte de Netflix, esta rondó las seis cifras, según señala The Times. Una suma que, apuntó el escalador, "quizás" fuera lo que más le han pagado nunca por escalar, pero era "menos" de lo que su agente esperaba.

"Quiero decir, lo haría gratis. Si no hubiera ningún programa de televisión y el edificio me diera permiso para hacerlo, lo haría porque sé que puedo y sería increíble", añadió el protagonista del documental ganador del Oscar Free Solo. En este sentido, Honnold explicó que el hecho de "sentarse solo en lo alto" del edificio "es una locura".

"Si no hubiera todo el espectáculo alrededor y simplemente tuviera la oportunidad de hacerlo por mi cuenta, me parecería bien. Lo haría, pero en este caso hay un espectáculo", señaló Honnold, matizando que no le pagan "por escalar el edificio" sino "por el espectáculo". "Escalo el edificio gratis", reiteró.

En 2016, el escalador fue sometido a un escáner cerebral que esclareció en parte su increíble disposición a someterse a riesgos de esta índole por voluntad propia. Los resultados revelaron que Honnold sí que posee la amígdala que hace que su cuerpo responda al miedo, al contrario de lo ha llegado a afirmarse en ocasiones.

Sin embargo, según aseguró la doctora Jane Joseph, responsable del escáner, cabe la posibilidad de que "su amígdala no se active" y, por tanto, Honnold "no experimente reacciones internas a estos estímulos". Aunque también es posible, señala, que la corteza frontal de su cerebro sea "tan poderosa" que el deportista tenga la capacidad de calmarse a sí mismo a pesar de sí ser capaz de sentir miedo.