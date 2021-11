¿Cuándo se estrenará la temporada 2 de Arcane: League of Legends en Netflix?

Convertida en uno de los éxitos de Netflix de este otoño, poco ha tardado 'Arcane: League of Legends' en tener confirmada una segunda temporada, que comenzó su producción justo este pasado 20 de noviembre, cuando llegó el tercer acto a la plataforma. Aclamada por el público y la crítica, ¿cuándo los fans podrán ver los nuevos episodios?

Dado que la producción ha comenzado nada más terminar de emitirse la primera tanda, la segunda entrega de capítulos tendría que llegar para finales de 2022. Riot lanzó un teaser anunciando la renovación que era un diálogo entre Caitlyn, Vi y Jinx.

"De todas formas, si voy solo tras tu hermana, uno de nosotros volverá en una caja", le dice Caitly a Vi.

"Puedo hacer esto por mí misma. No hace falta que alguien salga lastimado", responde Vi. "Me alegro de que seas tú", comenta Jinx de manera siniestra al final del breve avance.

Ready yourselves, friends. Season 2 of Arcane is now in production.



Where’s a Hexgate when you need one? pic.twitter.com/3aUeWuQ5Uu