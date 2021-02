¿Cuando se estrena la temporada 6 de Outlander? Primeras imágenes el rodaje

MADRID, 10 Feb. (CulturaOcio) -

La pandemia de coronavirus obligó a aplazar el rodaje de la temporada 6 de Outlander. Tras meses de retraso, la producción ya ha arrancado y Starz ha publicado las primeras imágenes de la grabación.

La cadena ha lanzado un primer vistazo del rodaje, que tiene lugar en Escocia. La imagen muestra a Claire (Caitriona Balfe) y Jamie (Sam Heughan) solos, a bordo de un carruaje de caballos.

Además, Starz también ha compartido un vídeo en el que se ven algunos de los decorados de la ficción y el proceso de confección del vestuario.

Now *this* is wonderful news. We're officially in production on #Outlander Season 6! pic.twitter.com/piwiX24KUc