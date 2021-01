Críticas contra el "horrible" final de Sabrina en Netflix por "glorificar el suicidio"

MADRID, 5 Ene. (CulturaOcio) -

Las escalofriantes aventuras de Sabrina ha llegado a su fin tras cuatro temporadas. La ficción de Netflix se ha despedido con polémica, ya que muchos usuarios y algunos medios han criticado el desenlace de la ficción por su idealización del suicidio y han tildado la serie de irresponsable al ofrecer una visión romántica del mismo.

El personaje de Kiernan Shipka muere al final de la serie. Pero además, su novio Nick (Gavin Leatherwood) se quita la vida para estar con ella en el más allá. Cuando la protagonista se entera de que el joven ha decidido morir por ella, parece molesta durante unos segundos, hasta que él le recuerda que lo importante es que están "juntos por siempre jamás".

"El horrible mensaje de que el amor verdadero significa morir por suicidio es imperdonablemente irresponsable", señala Mashable, que compara la polémica con la controversia en torno a Por 13 razones (13 Reasons Why) y su retrato del suicidio adolescente. "El equipo creativo detrás de la serie decidió terminar su ficción con una nota destructiva y desesperanzada disfrazada de final de cuento de hadas", añade la publicación.

En esta misma línea, Collider.com señala también las "horribles implicaciones" que tiene el final de la serie ya que no solo da a entender que Nick "se suicidó de pena por la muerte de Spellman" sino que además se traslada que es algo bueno porque así pueden estar "eternamente juntos en la otra vida"

ComicBook.com también se ha sumado a las críticas. "Sabrina y Nick pueden estar enamorados, pero este no es un final feliz. Ambos merecen algo mejor que la muerte, especialmente cuando está motivada por el deseo de permanecer juntos", afirma la web.

"Puede que romantizar el suicidio no parezca gran cosa en comparación con otros elementos problemáticos u oscuros de esta serie, pero para los espectadores que recurren a los medios para informarse sobre cómo deberían funcionar las relaciones, esto sienta un precedente peligroso", agrega.

Por su parte, Bustle directamente tacha el final de "malo". "Todo esto desemboca en un final enrevesado, insatisfactorio y equivocado que aparentemente glorifica el suicidio por el bien de dos personajes que terminan juntos. Esto es especialmente decepcionante para una serie que siempre ha puesto la independencia de Sabrina por delante, incluso mientras ella vivía varios romances", dice la publicación.

Al margen de los medios de comunicación, los espectadores también han criticado el final de la producción. "El suicidio no es algo para romantizar de esa manera", señaló un usuario en Twitter.

Vengo a quejarme públicamente del final de Sabrina, en especial al trato que le dieron a lo de Nick. Chiques, el suicidio no es algo para romantizar de esa manera, en especial si se esta mostrando para un público como el de esta serie. No, es lo correcto.

debo ser el único que no le gusta como abordaron el final de Nick y Sabrina pq han utilizado un tema como el suicidio poniéndole como la solución a una pérdidas y me parece muy fuerte de que intenten romantizar el suicidio de Nick para estar con ella para siempre. #SabrinaNetflix

