Los creadores de La Unidad analizan la escena más brutal de la serie: "Teníamos que contarlo"

La Unidad, la nueva serie original de Movistar+, es un thriller policiaco cargado de acción, tensión y, sobre todo, de realismo y verosimilitud. Seis capítulos con un ritmo endiablado que, sin dejar de lado la dimensión emocional y humana de sus protagonistas, no dan tregua al espectador.

No son pocos los momentos en los que la adrenalina se dispara en la serie creada por Dani de la Torre y Alberto Marini. Pero entre todos ellos destaca una secuencia, la que recrea un atentado, que es sin duda el pasaje más impactante, y también más estremecedor y delicado, de la serie.

((ATENCIÓN: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

Se trata de uno de los pasajes finales del quinto capítulo, cuando un terrorista conduce una furgoneta a toda velocidad por una de las calles peatonales más céntricas de Madrid arrasando con todo a su paso hasta que es abatido frente a la Puerta del Sol. En una entrevista concedida a CulturaOcio.com, el director y el guionista de La Unidad analizan una secuencia que, inevitablemente, recuerda al atentado de Las Ramblas de Barcelona en agosto de 2017 y que, aseguran, Daniel De la Torre siempre tuvo en mente incluir en la serie.

"Dani siempre tuvo clara esa secuencia desde el principio. Es posiblemente una secuencia que no ha cambiado desde la primera vez que escribimos la serie", afirma Marini. Y es que, argumenta De la Torre para defender la presencia de una secuencia tan cruda, "cuando hablas de terroristas tienes que verles en acción". "Estás hablando de alguien que ha hecho mucho daño y quieres mostrarlo para que se vea lo difícil que es para los policías enfrentarse a una situación como puede ser la de un atentado", asegura el cineasta.

CON RESPETO Y SIN FRIVOLIDAD

En cuanto al tratamiento de un pasaje tan sensible y tan similar a un atentado tan reciente y cercano como el del verano de 2017, los creadores de la serie decidieron "sacarlo de Barcelona para no herir sensibilidades" y tratar el pasaje con respeto y sin frivolidad.

"Lo primero de todo era no hacer espectáculo de esta secuencia. Quería que fuese respetuosa principalmente por la gente que lo ha sufrido, que lo ha vivido... pero tenía que contarlo. Me quedaba poco margen", reconoce De la Torre que no quería que un tratamiento demasiado "espectacular" y efectista de ese pasaje "diera al traste todo lo que acabamos de construir con la serie".

A partir de esa máxima fue desde la que decidió narrar la este pasaje con un plano que muestra principalmente el rostro del terrorista que está al volante de la furgoneta.

EL ROSTRO DEL TERRORISTA

"Analizando todo, vi que el único punto de vista que no habíamos visto es el del terrorista, del que va conduciendo la furgoneta. Hemos visto vídeos de seguridad, de móviles desde fuera, el antes y el después... pero no veíamos la cara de este hombre mientras va haciendo lo que hace", recuerda De la Torre que asegura que siempre se preguntó "qué puede estar pensando este hombre" en el momento que decide llevarse decenas de vidas por delante. "Siempre me pregunté '¿Va contento, va triste, va rezando...?'", dice.

"Me acuerdo de los atentados de Sri Lanka​​ donde se veía a los terroristas riendo justo antes de inmolarse, es algo terrorífico", afirma el director que al elegir ese punto de vista también quiso "jugar con lo que el espectador escucha y no ve" una fórmula que "a veces es más impactante que mostrarlo todo".