Cómo conocí a tu padre ya tiene fecha de estreno en Disney+

MADRID, 24 Ene. (CulturaOcio) -

Disney+ ha confirmado las fechas de estreno en Europa, Oriente Medio y África de algunos de sus títulos más esperados. Entre ellos está Cómo conocí a tu padre, spin-off de Cómo conocí a vuestra madre que llegará a la plataforma el miércoles 9 de marzo.

"En un futuro próximo, Sophie le cuenta a su hijo cómo conoció a su padre: una historia que nos catapulta al presente donde Sophie y su grupo de amigos van a descubrir quiénes son, qué esperan de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas", reza la sinopsis de la serie, protagonizada por Hilary Duff.

El miércoles 2 de febrero la plataforma lanzará los tres primeros episodios de Pam & Tommy, ficción protagonizada por Lily James y Sebastian Stan en los roles de Pamela Anderson y Tommy Lee. Ambientada en los salvajes inicios de Internet, la producción se basa en la increíble historia real del vídeo sexual de Anderson y Lee.

La cinta, robada de la casa de la pareja por un contratista descontento (Seth Rogen), pasó de ser difundida de forma clandestina a convertirse en un fenómeno mundial cuando llegó a Internet en 1997. La serie consta de ocho episodios.

Otra de las novedades será Caballero Luna de Marvel Studios. La serie protagonizada por Oscar Isaac cuenta la historia de Steven Grant, un amable empleado de una tienda de regalos que sufre pérdidas de memoria y que experimenta recuerdos de otra vida.

Steven descubre que tiene un trastorno de identidad disociativo y que comparte cuerpo con el mercenario Marc Spector. A medida que los enemigos de Steven/Marc van convergiendo, debe lidiar con la complejidad de sus identidades mientras se sumerge en un misterio letal que habita entre los poderosos dioses de Egipto.

"Dinero. Romance. Tragedia. Engaño. La miniserie The Dropout cuenta la historia de Elizabeth Holmes (Amanda Seyfried) y Theranos, una increíble fábula sobre la fama y la ambición que acabó terriblemente mal. ¿Cómo es posible que la multimillonaria más joven del mundo lo perdiera todo en un abrir y cerrar de ojos?", adelanta la descripción de The Dropout, que llegará a lo largo de 2022.

El 11 de marzo se lanza Red, película de animación de Disney y Pixar. El largometraje presenta a Mei Lee (voz de Rosalie Chiang), una niña de 13 años un poco rara pero segura de sí misma, que se debate entre ser la hija obediente que su madre quiere que sea y el caos propio de la adolescencia. Ming (voz de Sandra Oh), su protectora y ligeramente exigente madre, no se separa nunca de ella, lo que es una situación poco deseable para una adolescente. Y por si los cambios en su vida y en su cuerpo no fueran suficientes, cada vez que se emociona demasiado (lo que le ocurre prácticamente todo el tiempo), se convierte en un panda rojo gigante.

Ice Age: las aventuras de Buck Wild, que se estrena el 28 de enero, sigue con las divertidísimas aventuras de los mamíferos prehistóricos. Desesperados por distanciarse un poco de su hermana mayor Ellie, los hermanos zarigüeya Crash y Eddie, siempre en busca de emociones, salen a la búsqueda de un lugar donde vivir solos, pero se encuentran rápidamente atrapados en una enorme cueva subterránea. Son rescatados por la comadreja tuerta, Buck Wild, amante de aventuras y cazadinosaurios y, juntos, deberán afrontar los dinosaurios rebeldes que habitan en el Mundo Perdido.

En los próximos meses está previsto el estreno en Disney+ de Pistol. Basada en Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol, las memorias de 2018 del legendario guitarrista de Sex Pistols Steve Jones, la serie Pistol ofrece una nueva y fascinante perspectiva de una de las más grandiosas historias del rock: desde las casas de protección oficial del Oeste de Londres hasta SEX, la famosa tienda de Vvienne Westwood y Malcolm McLaren en Kings Road, pasando por la polémica internacional que provocó el lanzamiento de Never Mind the Bollocks, uno de los álbumes más influyentes de todos los tiempos.

Además, la plataforma ofrecerá en su catálogo West Side Story, remake del icónico musical de 1957 dirigido por Steven Spielberg. También ofrecerá a sus suscriptores The King's Man: La primera misión, del realizador Matthew Vaughn.