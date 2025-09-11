Comienza el rodaje de Matar a un oso, la serie sobre un rocambolesco caso real de los creadores de Crematorio

Comienza el rodaje de Matar a un oso, serie protagonizada por Eduard Fernández y basada en hechos reales- BÁRBARA SÁNCHEZ PALOMERO / MOVISTAR PLUS+

MADRID, 11 Sep. (CulturaOcio) -

Ya ha comenzado el rodaje de Matar a un oso, serie original de Movistar Plus+ protagonizada por Eduard Fernández. La ficción, creada por los hermanos Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo, responsables de la serie Crematorio, e inspirada en hechos reales, gira en torno a una investigación judicial sin precedentes en España: la muerte de un oso que fue tratada como un asesinato.

La serie arranca con la misteriosa muerte del oso Cachou en el Valle de Arán durante el confinamiento por la pandemia. Este acontecimiento desencadenará una investigación judicial nunca antes vista en España, en la que la muerte del animal es abordada como un homicidio. A raíz de esto, saldrán a relucir profundas tensiones entre los habitantes del Valle, el ecologismo y las políticas europeas.

Así, los ciudadanos de la zona se convertirán en sospechosos, y el Valle, en el escenario del choque entre lo global y lo ancestral, la tradición y la modernidad... en el que solo unos pocos lucharán por evitar que el conflicto estalle con consecuencias irreparables.

El rodaje de la serie transcurrirá en localizaciones como el Valle de Arán, el Pirineo catalán, Madrid y Segovia apostando, además, por una filmación sostenible. La ficción contará con seis episodios, que verán la luz en Movistar Plus+, que además de anunciar el inicio de la filmación ha lanzado las primeras imágenes desde el set de rodaje.

Un crimen, un valle conmocionado y una historia inspirada en hechos reales que te sorprenderá. Comienza el rodaje de 'Matar a un oso', la nueva serie original Movistar Plus+ de Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo. pic.twitter.com/PDtM5jO4Sk — Movistar Plus+ (@MovistarPlus) September 11, 2025

En palabras de sus creadores, la historia del oso Cachou cuenta con "muchas capas" pues, lo que parecía en un principio "un suceso surrealista" pronto se convirtió en "un retrato complejo del choque entre lo local y lo global, la tradición y el presente". "Matar a un oso es un relato tan inesperado como real. Cada punto de vista nos acerca a un conflicto que habla de identidad, medioambiente y de la violencia latente en la convivencia", aseguran.

Junto a Eduard Fernández, completan el elenco de la serie María Rodríguez Soto, Miki Esparbé, Pol López, Nora Navas y Àlex Monner. Jorge Sánchez-Cabezudo dirige cuatro de los seis episodios que componen la serie y Borja Soler (La Ruta) asume la dirección de los episodios dos y cuatro.

En cuanto al guion, los hermanos Sánchez-Cabezudo y los hermanos Pablo y Daniel Remón vuelven a hacer tándem creativo tras su reciente colaboración en la serie Nos vemos en otra vida. Además, la serie supone el reencuentro de los creadores con Eduard Fernández y Pol López, con quienes ya coincidieron en La Zona y Nos vemos en otra vida, respectivamente.

Matar a un oso es una serie original Movistar Plus+ en coproducción con ARTE France y en colaboración con Kubik Films (STUDIO TF1).