El Colegio Invisible vuelve a Mega con nuevos misterios y enigmas

Regresa con nuevos misterios y enigmas El Colegio Invisible, canal temático de Atresmedia - ATRVESMEDIA

MADRID, 11 Jun. (CulturaOcio) -

El Colegio Invisible, el programa de Mega donde expertos debaten algunas de las dudas existenciales más curiosas, arranca su tercera temporada. El espacio presentado por Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó, regresa este viernes 12 de junio a las 23:30 horas.

El programa llega al canal temático de Atresmedia con 20 nuevos episodios para analizar y debatir con expertos temas como evidencias de abducciones extraterrestres, viajes en el tiempo, conspiraciones y algunos de los misterios más grandes de la historia.

El Colegio Invisible pretende abarcar esas cuestiones desde las fronteras de la ciencia y la historia, sin olvidar la actualidad y rigor periodístico.

NOVEDADES DE LA TERCERA TEMPORADA DE EL COLEGIO INVISIBLE

Entre las novedades más destacadas de la nueva entrega está el cambio de localización a un nuevo plató que pretende recrear el almacén de un museo. Lorenzo Fernández Bueno, Laura Falcó y compañía estrenan también una gran mesa de tertulia y una pantalla central, similar al frontal de una nave.

Entre los casos que se tratarán en la tercera temporada de El colegio invisible se encuentran la investigación sobre la identidad del escurridizo Asesino del Zodiaco, uno de los criminales en serie más famosos de la historia, las conspiraciones acerca de la llegada del hombre a la Luna o algunos de los secretos que se esconden en el Vaticano.

La escritora y divulgadora Sére Skuld se une en esta tercera temporada a Carlos Canales, Juan José Sánchez-Oro, Miguel Pedrero, Josep Guijarro y Jesús Ortega al plantel de tertuilanos que analizarán los temas bajo la dirección de Lorenzo Fernandez Bueno y Laura Falcó. Todo esto, sin dejar atrás las habituales secciones del programa, como Fake news, Expedientes L, Actualidad OVNI o Más allá de la mente.

El Colegio Invisible es la versión televisiva del éxito de Onda Cero, que cuenta con reportajes semanales, apartados dedicados a la actualidad, y a la investigación paranormal, también lleva a cabo entrevistas a personajes relevantes y testigos de excepción. La versión radiofónica se emite en la emisora de Atresmedia las noches de martes y jueves a las 01.30 horas.