Cinco años sin Maradona: En marcha una serie de animación del Pelusa

Reliance Animation prepara una serie de animación basada en la vida y carrera del futbolista argentino Diego Armando Maradona, que falleció hace ahora 5 años, el 25 de noviembre de 2020. Con el apoyo de la familia y de los gestores oficiales del legado del deportista, el proyecto está concebido como un repaso a los momentos claves de su trayectoria con un enfoque accesible para el público juvenil.

Según informa Variety, la producción se encuentra en fase de desarrollo y ya ha cerrado los acuerdos necesarios para recrear al 10 en clave de animación. Todavía no se han anunciado el equipo creativo ni la ventana de estreno, pero la ficción se estrenará a escala mundial tanto en plataformas de streaming como en cadenas de televisión.

La serie nace de un acuerdo entre Reliance Animation y Sattvica SA, la empresa argentina que gestiona el legado y los derechos de propiedad intelectual del argentino, en una operación mediada por Bridge Marketing Group Inc., agente global de licencias de la marca Maradona. La alianza otorga a la productora india la posibilidad de recrear tanto al Pelusa como a las figuras clave de su vida deportiva y personal, desde sus orígenes en los barrios humildes de Buenos Aires hasta el estrellato mundial.

La participación de Sattvica SA supone la implicación directa de las hermanas de Maradona, que han querido respaldar públicamente la noticia. Rita Maradona, en representación de la compañía, ha expresado así el entusiasmo familiar: "Las hermanas de Diego estamos muy felices y orgullosas de este nuevo proyecto con el que buscaremos llegar al público infantil y que todos los niños del mundo conozcan a nuestro hermano".

"Estamos encantados de llevar la extraordinaria historia de Diego Maradona a una nueva generación a través de la animación. Su viaje de resiliencia, pasión y logro trasciende el deporte, y creemos que inspirará a audiencias de todo el mundo", ha expresado Shibasish Sarkar, consejero delegado de Reliance Entertainment, subrayado el carácter inspirador que se pretende dar a la serie.

Tejonidhi Bhandare, director ejecutivo de Reliance Animation, ha remarcado la ambición artística de un equipo "comprometido a capturar el espíritu, las luchas y los triunfos de la vida de Maradona de una manera que resuene con los espectadores de todas las edades y culturas".

La serie se sumará a una ya amplia presencia del futbolista en el audiovisual. Entre las obras más destacadas se encuentra el documental británico Diego Maradona (2019), montado a partir de centenares de horas de material de archivo inédito y centrado en los años napolitanos del futbolista. En el terreno de la ficción seriada, la producción argentina Maradona, sueño bendito (2021), ya abordó en imagen real distintos periodos de su vida, desde sus inicios en Argentina hasta sus conflictos personales en la madurez.

La figura de Diego Maradona, que falleció a los 60 años en 2020, se sitúa en un lugar singular de la cultura popular contemporánea. Dentro del terreno de juego, su influencia es prácticamente unánime y se le considera uno de los mejores jugadores de la historia. Fuera del campo, el aregentino trascendió el deporte y se convirtió en un icono político, cultural y religioso y en protagonista de polémicos debates sobre fama y excesos.