Chris Sheridan se despide con orgullo de Resident Alien en la SDCC 2025: "Quería cerrar esta historia como se merece"

SAN DIEGO, 26 Jul. (CulturaOcio- Raquel Laguna) -

Resident Alien, la exitosa serie de ciencia ficción protagonizada por Alan Tudyk, no continuará tras su cuarta temporada. El creador y showrunner Chris Sheridan confirmó oficialmente su final en el multitudinario panel celebrado este viernes en el Ballroom 20 de la Comic-Con de San Diego, durante el que estuvo acompañado por los actores Alan Tudyk, Sara Tomko, Corey Reynolds y Alice Wetterlund. Una noticia que, aunque dolorosa para los seguidores, fue recibida con emoción y gratitud gracias al compromiso del equipo por ofrecer un cierre digno.

"No creía que fuésemos a tener una quinta temporada... Sabía que lo más sensato era asumir que todo terminaba aquí y cerrar la historia. Creamos una temporada que cierra las tramas y ofrece al público un desenlace satisfactorio", explicó Chris ante una sala abarrotada de fans.

"Les dije a los actores que creía que esta era la última temporada, así que debíamos valorarla como tal", reveló. "Mientras rodábamos, todos éramos conscientes de que probablemente era el final. Me lo tomé de otra manera y empecé a apreciar todo de una forma diferente. Fue como despedirse, no solo los unos de los otros, sino también del trabajo y los sets de rodaje en los que estuvimos tantas horas".

Sheridan subrayó su satisfacción con el resultado: "Es realmente difícil idear un final de temporada, e increíblemente difícil crear un final de serie que sea satisfactorio. Estoy tan orgulloso de cómo terminamos esta temporada... que no puedo esperar a que la gente lo vea. Creo que les va a encantar". Tampoco descartó completamente el regreso de la serie en otro formato. "No hay planes para una nueva temporada ahora mismo. Pero una película es algo plausible. No tengo ideas concretas, pero es algo que podría suceder en el futuro. La industria cambia constantemente. Nunca se sabe", puntualizó.

La noticia del final de la serie no impidió que el panel estuviera cargado de humor. Alan Tudyk bromeó con la posibilidad de una continuación cinematográfica: "El último episodio da pie a una película", comentó, lo que desató las risas entre sus compañeros y el público. Alice Wetterlund respondió con entusiasmo: "¡Yo creo que da para un par de películas!". El actor Corey Reynolds fue más allá, sugiriendo incluso el título The Vander-Verse, y Tudyk cerró la ronda de bromas mencionando un hipotético Resident Alien vs Predator.

Wetterlund aprovechó su intervención para referirse al difícil momento que atraviesa el sector audiovisual. "La industria está en crisis. Gracias, tecnología. Si el mundo de la televisión funcionara como antes, podríamos tener mucho más. No es que los responsables de la serie no quieran continuarla, es que así funciona la industria hoy en día. Ustedes merecen más de Resident Alien", dijo Alice.

La actriz Sara Tomko, quien da vida a Asta Twelvetrees, destacó la conexión con los fans como clave del éxito de la serie durante todos estos años. "No creo que hayamos estado siete años al aire por casualidad. Creo que hubo una química increíble entre el reparto y el equipo... pero, sobre todo, fue porque ustedes nos vieron, nos apoyaron y nos amaron", afirmó dirigiéndose a los cientos de fans congregados en el panel.

Resident Alien se estrenó en 2021 y cuenta la historia de un extraterrestre que aterriza en la Tierra con la misión de destruir a la humanidad, pero tras asumir la identidad de un médico rural, comienza a encariñarse con los humanos. Levi Fiehler, Elizabeth Bowen, Judah Prehn y Meredith Garretson completan el reparto de la serie de SYFY basada en los cómics de Dark Horse.