Chicote vuelve a la carga en la temporada 2 de Batalla de Restaurantes

MADRID, 13 Ene. (CulturaOcio) -

La segunda temporada de Batalla de restaurantes, el programa donde Alberto Chicote elige el mejor establecimiento de cada región del país, aterrizará en LaSexta este martes 14 de enero a las 22:30 horas. A lo largo de diez programas, los locales más famosos de diez ciudades pelearán por un jugoso premio de 10.000 euros y entrar en el catálogo de los mejores sitios para comer.

En esta nueva tanda de episodios el chef visitará diez ciudades: Córdoba, Málaga, Logroño, Bilbao, Barcelona, A Coruña, Albacete, Badajoz, Valladolid y Guadalajara. Cada programa se centrará en cuatro restaurantes especializados en un plato típico entre los que se encuentran todo tipo de manjares, desde el mejor rabo de toro al mejor pulpo a feira.

La nueva temporada de Batalla de restaurantes traerá consigo algunas novedades para añadirle más tensión al concurso. El principal cambio es la resolución del ganador, ya que por primera vez los cuatro restauradores y sus equipos estarán frente a Chicote. Además, la presencia del cocinero aumentará a través de la voz en off, siendo el encargado de explicar todo lo que sucede dentro y fuera de las cocinas durante cada episodio.

CÓRDOBA, PARA ABRIR BOCA

En el primer programa Chicote desembarcará en Córdoba con el objetivo de encontrar el mejor rabo de toro. Los candidatos elegidos son: Fusión Lío de Raúl Granados, que combina la comida tradicional cordobesa con un toque contemporáneo; Tu Pescaíto, situado en pleno casco histórico regentado por Sofía Méndez, quien también cocina; Patio Romano, de la mano de su jefa de cocina Rocío Pérez, y, para acabar, Misa de 12, el restaurante de Rafael Fuillerat.

Batalla de restaurantes es una producción de Atresmedia TV en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia). Creado por Good Times (Banijay), basado en el formato My Restaurant Rocks y distribuido por Seven One Studios International. El formato, de amplio éxito internacional (suma 17 temporadas en Alemania y 9 en Italia y se ha adaptado en Francia, contando con diversos spin-offs), obtuvo el Premio Ondas 2022 por su versión catalana, Joc de cartes.