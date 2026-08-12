Chicago Fire estrena su 14 temporada en AXN - AXN

MADRID, 12 Ago. (CulturaOcio) -

Chicago Fire, una de las series más emblemáticas del universo One Chicago, estrena su temporada 14 el próximo 9 de septiembre en AXN. La ficción, creada en 2012, regresa con nuevos desafíos para los bomberos, sanitarios y equipos de rescate del Parque de Bomberos 51.

Tras más de una década conquistando a la audiencia, Chicago Fire continúa combinando espectaculares operaciones de rescate con historias marcadas por la amistad, el compañerismo y la vocación de servicio. La serie, una de las grandes referencias del drama de acción televisivo, volverá a hacer a sus protagonistas a enfrentarse a situaciones límite mientras lidian con los retos de su vida personal.

La nueva temporada del drama de bomberos podrá verse en AXN a partir del miércoles 9 de septiembre a las 21:45 horas. La producción comienza con la incorporación de un bombero que trae consigo problemas familiares que afectan a su integración en el equipo. Stella y Severide pasarán por un momento personal complicado y Herrman asume mayores responsabilidades en el parque de bomberos, según adelanta el canal.

Chicago Fire está protagonizada por Jesse Spencer (House), Taylor Kinney (La noche más oscura), Monica Raymund (Dexter: Resurrección), Lauren German (Lucifer), Charlie Barnett (Muñeca rusa), Yuri Sardarov (La sombra de la traición), Eamonn Walker (El declive de Patrick Leary), Christian Stolte (Un ciudadano ejemplar) y David Eigenberg (Sexo en Nueva York), entre otros.

UNA CIUDAD QUE DA PARA MUCHO

Esta serie es la primera de las cuatro producciones que componen la franquicia One Chicago. Una de ellas es Chicago P.D. que se estreno en 2014 y cuenta con 13 temporadas, la serie diferencia entre los dos equipos del Distrito 21 del Departamento de Policía, las unidades que patrullan las calles y los servicios de inteligencia.

En 2015 llegó Chicago Med que, en sus 11 temporadas, sigue el caótico día a día de un colapsado hospital. Por último, en 2017 vio la luz Chicago Justice, drama judicial que ya cuenta con 13 temporadas y sigue a un grupo de fiscales e investigadores.