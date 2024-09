Cate Blanchett, atormentada en el inquietante tráiler de Observada, la miniserie de Alfonso Cuarón

MADRID, 24 Sep. (CulturaOcio) -

El próximo viernes 11 de octubre se estrenarán en Apple TV+ los dos primeros episodios de Observada (Disclaimer) la primera serie del multioscarizado Alfonso Cuarón. Cate Blanchett protagoniza junto a Kevin Kline este thriller psicológico de siete capítulos basado en la novela superventas homónima de Renée Knight. Ahora, el servicio de streaming ha publicado el inquietante tráiler, que avanza el tormento que sufrirá el personaje de la actriz por esconder su oscuro pasado.

El adelanto, de dos minutos y medio de duración, arranca con Catherine Ravenscroft, el personaje de Blanchett, recibiendo un premio por su labor periodística sacando a la luz los secretos de otros. Sin embargo, ella también guarda pasajes de su pasado bajo llave. Recuerdos que podrían hacer de su vida un infierno si fuesen revelados.

"Durante muchos años, sabes que le has escondido al mundo algunas partes de ti. Has guardado el secreto, hay que mantener el equilibrio, y has conseguido llevar el tuyo por el buen camino... hasta ahora", pronuncia inquietantemente la narradora de la miniserie de siete episodios, anunciando el catalizador de la trama.

Su vida dará un vuelco cuando llegue a sus manos The Perfect Stranger, una novela que revela parte de su oscuro pasado, escrita bajo el suedónimo de J. Preston. El verdadero autor del libro, Stephen Brigstocke (Kevin Kline), un padre afligido por la pérdida sentencia: "El mundo tiene que saber quién es Catherine Ravenscroft en realidad".

"Cualquier parecido con personas vivas o muertas no es una coincidencia", avisa el final del tráiler haciendo uso del título original de la serie. La periodista verá como su estable vida se tambalea por un secreto mortal que la llevará a recordar un intrigante verano de su juventud, y tratará por todos sus medios de impedir que salga a la luz.

"La aclamada periodista Catherine Ravenscroft ha construido su reputación revelando los delitos y transgresiones de otros. Cuando recibe la novela de un autor desconocido, se horroriza al darse cuenta de que ahora ella es la protagonista de una historia que expone sus secretos más oscuros y amenaza con destruir su familia.

Catherine se apresura a descubrir la verdadera identidad del escritor, y mientras tanto se ve obligada a enfrentarse a su pasado antes de que este destruya tanto su propia vida como sus relaciones con su marido Robert (Sacha Baron Cohen) y su hijo Nicholas (Kodi Smit-McPhee)", reza la sinopsis oficial del nuevo proyecto del direcor de filmes como Roma o Gravity.

El reparto de la miniserie lo completan Lesley Manville, Louis Partridge, Leila George y Hoyeon, con Indira Varma como la narradora de la ficción.

Observada es una producción de la productora de Cuarón, Esperanto Filmoj y Anonymous Content. El realizador mexicano también ejerce de productor ejecutivo junto a Gabriela Rodríguez de Esperanto Filmoj y David Levine y Steve Golin de Anonymous Content, Renée Knight, los directores de fotografía Emmanuel Lubezki, Bruno Delbonnel, Donald Sabourin y Carlos Morales. La música de la miniserie corre a cargo de Finneas O'Connell.