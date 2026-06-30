El caso Mélodie, el secuestro más mediático de los 80, se convertirá en serie en Disney+

Arranca el rodaje de la miniserie Operación Baby sobre el secuestro de Mélodie Nakachian - DISNEY+

MADRID 30, (CulturaOcio)

Ya ha comenzado el rodaje de Operación Baby, miniserie que narra el mediático secuestro y posterior rescate de Mélodie Nakachian en Marbella en el año 1987. La ficción, dirigida por Javier Ruiz Caldera contará con cuatro episodios de 45 minutos cada uno que se estrenarán próximamente en Disney+.

Operación Baby es una producción original de Hulu, la marca de contenido para adultos dentro de Disney+. Está protagonizada por Vincent Pérez (Cyrano de Bergerac, La Reina Margot), quien da vida a Raymond Nakachian, y Rosa Escoda (La casa del dragón, Line of Duty), que interpreta a Kimera. El reparto lo completan nombres como Gon Ramos, Víctor Duplá, Emma Dambaeva o Joan Mompart.

"En una de sus lujosas mansiones viven los Nakachian: Raymond, un exitoso empresario libanés, su mujer, Kimera, princesa coreana y conocida cantante de ópera, y sus hijos Amir y Mélodie. La vida de los Nakachian discurre entre fiestas pomposas y excentricidades propias de la época en Marbella hasta que una mañana todo su mundo se viene abajo: un grupo de desconocidos secuestran a la pequeña Melodie exigiendo un millonario rescate. El caso conmocionó a todo el país, generó una de las mayores coberturas mediáticas de la historia de España y situó al país en el foco de la atención internacional", adelanta la sinopsis oficial.

En sus cuatro capítulos, según avanza Disney+, la miniserie recostruye "los 11 días que duró el secuestro de la pequeña Mélodie desde todas las perspectivas: desde el interior de la mansión de los Nakachian y la intimidad de una de las familias más extravagantes de Marbella de los 80; la conmoción de la sociedad española y su repercusión mediática, con una retransmisión casi en directo por la televisión nacional; hasta los entresijos policiales e implicación del Gobierno español, que movilizó un amplio dispositivo policial, con la participación de unidades especializadas y los GEO".

"Con Operación Baby seguimos apostando por historias que conectan con nuestra audiencia. Es un proyecto con una mirada única sobre un suceso que marcó a toda una sociedad", declara la vicepresidenta de producción original de Disney+ España, Sofía Fábregas.

Para llevar a cabo esta reconstrucción histórica, el equipo de la serie se encuentra actualmente rodando en diferentes localizaciones de Madrid y Málaga.