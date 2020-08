La casa de papel: Úrsula Corberó y Miguel Ángel Silvestre protagonizan las nuevas imágenes del rodaje de la temporada 5

MADRID, 17 Ago. (CulturaOcio) -

El rodaje de la quinta y última temporada de 'La casa de papel' sigue viento en popa. El equipo de producción comenzó la filmación en Copenhague y ahora se ha trasladado a Madrid, donde ha podido verse a Úrsula Corberó retomar su papel de Tokio. La actriz catalana estaba acompañada por uno de los fichajes estrella de la entrega final: Miguel Ángel Silvestre.

Ha sido en redes sociales donde se han filtrado las imágenes del rodaje. En ellas, puede verse a la intérprete ya caracterizada como Tokio, con un look rockero que va muy en sintonía con el que luce Silvestre, con marca músculo sujetando una chaqueta de cuero.

Las imágenes corresponden al 13 de agosto y, según puede leerse en los carteles que están detrás de ambos actores, sus personajes están caminando por la zona de El Viso, del distrito de Chamartín, que a pocos metros del estadio Santiago Bernabéu y AZCA, cerca de la zona de los Nuevos Ministerios, donde, en la serie, está recreado el Banco de España.

𝐍𝐄𝐖𝐒: Úrsula Corberó yesterday on set of the fifth and final season of #LaCasaDePapel w/ Miguel Ángel Silvestre. pic.twitter.com/ZCQ2uezqBf

𝐍𝐄𝐖𝐒: More photos of Úrsula Corberó on set of the fifth and final season of #LaCasaDePapel w/ Miguel Ángel Silvestre. pic.twitter.com/mRF3Xd0T6Y