Caótico tráiler de Futurama temporada 13, con un Bender gigantesco y una premonición apocalíptica

MADRID, 30 Sep. (CulturaOcio) -

Ya está aquí el tráiler de la temporada 13 de Futurama, que adelanta que esta nueva entrega volverá con su característico humor, caóticas y surrealistas situaciones... y con el regreso de un temido villano. Compuesta por diez episodios, la temporada 13 de la serie creada por Matt Groening (Los Simpson) aterrizará en Disney+ el próximo 16 de septiembre.

"Si no hacemos nada, pronto nos extinguiremos todos sin remedio", advierte el profesor Farnsworth en el avance. No obstante, Fry parece no tomarse en serio su premonición, pues trata de escaquearse de la ponencia. Leela le reprende al principio, pero no tarda en unirse a él cuando un fanático religioso interviene en el debate.

Mientras tanto, Bender crece cada vez más hasta alcanzar un tamaño gigantesco, llegando incluso a enfrentarse a una enorme criatura que siembra el caos en la ciudad. Además, el Diablo Robot aparece brevemente en el tráiler, riendo con malicia y rodeado de llamaradas de fuego. Así, todo apunta a que el villano, que apareció por última vez en la temporada 11 de Futurama, regresará en los nuevos episodios.

"En la nueva temporada Bender está fuera de control, un volcán está a punto de explotar, Fry se enfrenta a un rival por el amor de Leela... y ¿el Dr. Zoidberg está subiendo al cielo? La nueva temporada de Futurama promete ser emocionante", reza la sinopsis oficial.

Estrenada en 1999, la serie de animación de Groening sigue a Philip J. Fry, un fracasado repartidor de pizza neoyorkino que es criogénicamente congelado por accidente la Nochevieja de 1999 y descongelado mil años después. Allí tiene que volver a empezar, y lo hará con la ayuda de un nuevo y "diverso" grupo de amigos entre los que se encuentran Leela, una extraterrestre tuerta, dura pero encantadora, y Bender, un robot que posee características y defectos humanos.