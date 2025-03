Caos: Los crímenes de Manson: LSD, control mental y la oscura Operación CHAOS de la CIA

MADRID, 11 Mar. (CulturaOcio) -

El pasado 7 de marzo Netflix estrenó Caos: Los crímenes de Manson, documental basado en la investigación sobre los crímenes cometidos por Charles Manson y La Familia. Errol Morris dirige la producción, basada en el libro de Tom O'Neill Chaos: Charles Manson, the CIA, and the Secret History of the Sixties.

La Operación CHAOS fue iniciada por el director de la CIA, Richard Helms, en 1967. El objetivo de CHAOS era acabar con los Panteras Negras y otros movimientos de activismo negro y contra la guerra, que en ese momento estaban ganando fuerza especialmente en el Área de la Bahía de San Francisco. Al mismo tiempo, el programa MKUltra realizaba experimentos de control mental con LSD, un tema central en el documental debido a las técnicas de manipulación que Manson utilizaba con su secta.

Helms lanzó la Operación CHAOS con la aprobación tanto del presidente Lyndon B. Johnson como de Ronald Reagan, quien era gobernador de California en ese momento. Además, J. Edgar Hoover, director del FBI, también reactivó un programa llamado COINTELPRO en 1967 contra los Panteras Negra en la zona de Los Ángeles. La estrategia de estas operaciones era infiltrarse en estos movimientos de izquierda y eliminarlos, manipulándolos para que cometieran crímenes.

La CIA y el FBI son elementos centrales en las teorías de O'Neill reflejadas en el documental de Netflix. Respecto a COINTELPRO, O'Neill alega que el FBI orquestó los asesinatos de dos miembros del grupo Satan's Slaves en el campus de la Universidad de California, engañando a sus rivales, los Panteras Negras, para hacerles creer que estaban sufriendo una emboscada.

Satan's Slaves y los Panteras Negras ya estaban en conflicto, lo que, según la narrativa de O'Neill, los convirtió en objetivos fáciles de enfrentar entre sí. El autor afirma que la Operación COINTELPRO del FBI instigó los asesinatos de dos miembros de Satan's Slaves en la universidad al hacer creer a ambos grupos que iban a ser atacados por el otro. Al forzar a los Panteras Negras a cometer el crimen, se intensificó la percepción negativa del grupo a nivel nacional.

¿CÓMO CONECTA CHAOS CON CHARLES MANSON?

Según la teoría de Helter Skelter, los seguidores de Manson creían que las escrituras de la Biblia predecían una guerra racial en la que los afroamericanos exterminarían a los blancos, pero ellos serían los únicos salvados, escapando al desierto. El fiscal Vincent Bugliosi vinculó estos crímenes con los temores que existían en Estados Unidos a una guerra racial y se posicionó como el héroe que protegía al país al lograr la condena de Manson y su familia.

La producción de Netflix muestra a Manson diciendo: "Helter Skelter simplemente significa confusión, pero no puedes vender un libro con la verdad". Con estas palabras, Manson deja caer que Bugliosi promovió una narrativa que le aseguró una vida acomodada gracias a las ganancias del libro y los derechos de la película Helter Skelter, pintando a los movimientos hippies y pacifistas como una amenaza.

Esto podría suponer un vínculo indirecto entre los asesinatos de la Familia Manson y la Operación CHAOS. En las escenas del crimen de Cielo Drive se encontraron frases como "muerte a los cerdos" escritas con la sangre de las víctimas, lo que parecía una referencia al lenguaje que usaban los Panteras Negras. Aunque Tom O'Neill deja claro en el documental que no puede afirmar con certeza que Manson fue utilizado, sí expresa su creencia de que Manson pudo salirse con la suya durante dos años debido a la conveniencia política de su historia.