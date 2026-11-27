Martin Scorsese vuelve a indagar en el legado de grandes figuras del cristianismo en Canal Historia - CANAL HISTORIA

MADRID, 27 Nov. (CulturaOcio) -

Eel próximo lunes 7 de diciembre a las 22:00 horas llega a Canal Historia la segunda temporada de Martin Scorsese presenta: Los Santos. El mítico director de Taxi Driver o Infiltrados regresa como presentador y narrardor en esta nueva entrega de la serie documental en un recorrido por las grandes figuras del cristianismo.

Scorsese, que también es el productor ejecutivo, pone el foco en la dimensión más humana de San Patricio, San Pedro, Thomas Becket y Carlo Acuti, así como en los desafíos a los que se enfrentaron. El objetivo es profundizar en la vida y el legado de estos personajes, más allá de su condición de referentes religiosos.

SCORSESE INDAGA EN LA HISTORIA DE GRANDES FIGURAS CRISTIANAS

A lo largo de cuatro episodios de una hora de duración, la nueva temporada de Martin Scorsese presenta: Los Santos se adentra en las historias de estas emblemáticas figuras de la tradición cristiana, repasando los acontecimientos que marcaron sus vidas y los contextos históricos y sociales en los que desarrollaron su labor.

A través de las trayectorias de San Patricio, San Pedro, Thomas Becket y Carlo Acuti, la producción explora cómo la fe y el compromiso con los demás guiaron sus decisiones en épocas y circunstancias muy diferentes. Además, la serie aborda la valentía, el sacrificio y el altruismo que marcaron sus vidas.

Mediante recreaciones dramatizadas, testimonios de expertos y reflexiones del propio Scorsese, la serie combina el relato histórico con una mirada contemporánea sobre la espiritualidad. Así, invita al espectador a reflexionar acerca del papel de la fe y la vigencia del legado de estas figuras en la sociedad actual.