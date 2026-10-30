Canal Cocina descubre otras cuatro joyas de la gastronomía patria en los nuevos episodios de Productos Españoles

Canal Cocina descubre cuatro joyas de la gastronomía española en los nuevos episodios de Productos Españoles - AMC

MADRID, 30 Oct. (CulturaOcio) -

Este martes 3 de noviembre a las 20:30 horas Canal Cocina estrena nuevos episodios de Productos Españoles, una serie dedicada a descubrir el origen, la tradición y la excelencia de algunos de los alimentos más emblemáticos de la gastronomía ibérica. Esta vez, los protagonistas son el espárrago blanco de Navarra, la alcachofa de Tudela, la anchoa y el queso manchego.

Así, a través de un viaje por la península, Canal Cocina conocerá de cerca el cultivo y la elaboración de estos cuatro productos que forman parte del "patrimonio culinario" español, desde su producción hasta el plato.

CUATRO PRODUCTOS DEL PATRIMONIO CULINARIO ESPAÑOL

Navarra es la localización con más peso en estos nuevos episodios, ya que dos de sus "joyas culinarias" pertenecen a esta región. El espárrago blanco, conocido como su "oro blanco", protagonizará un recorrido desde su cultivo y recolección hasta su llegada a las cocinas de reconocidos chefs.

El programa también se adentra en el universo de la alcachofa de Tudela, una hortaliza estrechamente vinculada a la identidad gastronómica de la zona. De la mano de agricultores y cocineros, el programa descubrirá las particularidades de su cultivo y las distintas formas de llevarla a la mesa.

Ya en tierras cántabras, el episodio dedicado a la anchoa explora una tradición conservera centenaria forjada entre las costas de Sicilia y Cantabria. Desde su pesca hasta el trabajo artesanal de las sobadoras, se muestra el proceso que las ha convertido en un referente gastronómico.

El queso manchego completa estas nuevas entregas, con un programa dedicado a seguir cada etapa de su elaboración: desde el ordeño de la oveja hasta su maduración, con claves para reconocer, degustar y cocinar este emblema gastronómico.

Productos españoles forma parte de un proyecto anual de Canal Cocina: Es nuestro. Es Español. Con más de 100 horas de programación durante este año, esta iniciativa pretende poner en valor la gastronomía española.