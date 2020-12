Buffalo Bill vuelve en el tráiler de Clarice, secuela de El silencio de los corderos que ya tiene fecha de estreno

MADRID, 9 Dic. (CulturaOcio) -

CBS ha lanzado el primer tráiler de Clarice, serie secuela de El silencio de los corderos. El clip ha ofrecido un primer vistazo a la protagonista, personaje encarnado por Rebecca Breeds. Además, el adelanto ha revelado el regreso del temible Buffalo Bill.

El breve vídeo muestra a las autoridades en la escena de un crimen, recuperando un cuerpo del agua. "¿Qué haces con toda tu rabia?", pregunta una voz masculina. Después otra voz pronuncia el nombre de la protagonista, que aparece en el clip, aunque no se puede distinguir su rostro.

The Silence is Over. Clarice. Coming to CBS on February 11, 2021. @ClariceCBS pic.twitter.com/CdNLPSnfxM