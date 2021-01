Bruja Escarlata y Visión: ¿Están todos muertos en WandaVisión... salvo Wanda?

MADRID, 29 Ene. (CulturaOcio) -

¿Qué está pasando? Esa es la pregunta que todos los fans de Marvel se están haciendo tras los primeros episodios de Bruja Escarlata y Visión. La idílica vida de la pareja protagonista en el pueblo de Westview no es ni de lejos lo que parece, y conforme avanza la trama, cada vez más son las teorías y posibilidades para contestar a esa cuestión. La última de ellas asegura que todos los vecinos están muertos... salvo Wanda Maximoff.

((AVISO: ESTA NOTICIA CONTIENE SPOILERS))

En este momento, las posibilidades de Bruja Escarlata y Visión son casi infinitas. Una de las pocas certezas de la serie es que Westview es una extraña burbuja de irrealidad en la que sus vecinos, tal y como mostró el episodio 3, saben mucho más de lo que cuentan. Y mientras Wanda y Visión viven su vida de 'sitcoms', la agencia de control SWORD está monitorizando todo lo que sucede.

A partir de ahí, todo son conjeturas y teorías. Ya que el apacible pueblo podría ser desde una prisión para brujas a una base de SWORD pasando por una realidad paralela creada por la propia Wanda o una trampa ideada por el mismísimo Diablo, Mephisto.

O tal vez, y esta es la radical teoría, todos los vecinos están muertos, y todo lo que ocurre en realidad está sucediendo gracias a Bruja Escarlata y su capacidad de alterar la realidad, que en varias ocasiones ha demostrado que ejerce algo de control sobre el mundo que la rodea.

Esta teoría de que todos están muertos en Westview se sustenta en la extraña conversación que tienen Agnes y Herb en el episodio 3, en la que parece que el vecino le va a revelar a Visión la verdad sobre qué está ocurriendo. La línea de diálogo en concreto dice "She came here because we're all...", al referirse a la presencia de Geraldine en Westview.

Y lo interesante es que el verbo "to be" se puede traducir de dos formas. Por un lado, tal y como se ha traducido en español, significa "Ella está aquí porque todos somos...". Pero también sería correcto decir "Ella está aquí porque todos estamos..." ¿muertos, quizás?

AGNES TIENE LAS RESPUESTAS

Curiosamente, Agnes interviene antes de que Herb revele más de lo debido, y esto enlaza con una de las escenas vista en los tráileres de Bruja Escarlata y Visión, en la que se mostraba al personaje de Kathryn Hahn -vestida de bruja en lo que parece ser el capítulo ambientado en Halloween- saliendo de una especie de trance para decirle a Visión que, efectivamente, él está muerto.

Juntando ambas piezas, unidas por el "todos somos/ estamos", las posibilidades de que Westview sea en realidad un pueblo fantasma son bastante altas.

De hecho, la idea de que Wanda haya llegado a un pueblo en el que todo el mundo está muerto podría ser el motivo de que Agnes esté tan preocupada por el encuentro entre ella y Geraldine, ya que el personaje de Teyonah Parris viene del mundo exterior, como también se reveló al final del episodio 3.

De hecho, ya hay un antecedente en los cómics, en el primer número de de Bruja Escarlata y Visión publicado por Marvel en 1985, en el que la pareja se muda a un barrio de los suburbios llamado Leonia, solo para descubrir que está infectado de zombies. En las grapas, Wanda incluso ha logrado revivir a algunos personajes gracias a sus poderes, lo que podría explicar el rumoreado regreso de Quicksilver de Evan Peters, aunque siempre ha tenido consecuencias nefastas.

Las teorías más oscuras incluso apuntan a que Wanda ya tuvo a los gemelos Tommy y Billy en la vida real, y que su pérdida ha sido lo que ha desembocado en los eventos de WandaVision. Si esto es cierto, incluso los dos bebés podrían estar muertos en la serie, complicando aún más la ya de por sí enrevesada trama de Bruja Escarlata y Visión.

El episodio 4 de Bruja Escarlata y Visión, que promete cambiar radicalmente la serie, se estrena este viernes 29 de enero en Disney+.