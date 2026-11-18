Más de 15 horas de deporte gratis y en directo en Prime Video con motivo del Black Friday - PRIME VIDEO

MADRID, 18 Nov. (CulturaOcio) -

Prime Video celebra el Black Friday con una gran jornada deportiva el 27 de noviembre. La plataforma ofrece un maratón de 15 horas de eventos en directo desde Estados Unidos que incluyen partidos de la NBA, la NFL y torneos de golf. Toda la programación estará disponible de forma gratuita y sin necesidad de ser miembro de Prime.

La jornada arranca a las 15:00 horas desde el Atlantic Fields Club de Florida con el regreso del torneo de golf The Skins Game. En este clásico nacido en 1983 compiten por un premio de cuatro millones, donde cada hoyo tiene un valor en dólares y los hoyos empatados se acumulan para aumentar la apuesta a lo largo de la partida. La retransmisión corre a cargo de Andrew Catalon, acompañado en el campo por los comentaristas Colt Knost y Dan Rapaport.

El torneo reúne a grandes estrellas como Wyndham Clark, Brooks Koepka y Justin Thomas, quienes suman entre los tres 31 victorias en el PGA Tour y nueve grandes campeonatos. Junto a ellos compite el novato Jackson Koivun, reciente ganador del 3M Open y autor del punto decisivo para Estados Unidos en la Presidents Cup.

A las 20:45 horas la atención se traslada a Pittsburgh para la previa del Black Friday Football desde el Acrisure Stadium, presentada por Charissa Thompson junto a Tony González, Ryan Fitzpatrick, Andrew Whitworth y Richard Sherman. El partido entre los Steelers y los Broncos empieza a las 21:00 horas con la narración de Al Michaels y Kirk Herbstreit asistidos de Kaylee Hartung desde la banda.

Este duelo de la NFL ofrece opciones de idiomas adicionales en español, francés, portugués y alemán, además de tecnología de AWS como Rapid Recap, vídeo en alta definición (HDR) y Next Gen Stats en determinados lugares del mundo. Además, el encuentro puede verse fuera de Estados Unidos a través de NFL Game Pass en DAZN para quienes estén suscritos.

LA PROGRAMACIÓN CONTINÚA EN LA MADRUGADA DEL 28 DE NOVIEMBRE

El baloncesto toma el relevo en la madrugada del 28 de noviembre con el cierre de la fase de grupos de la Emirates NBA Cup. A la 01:00 horas, desde el Madison Square Garden de Nueva York, Ian Eagle, Stan Van Gundy y Cassidy Hubbarth cubren el choque de la Conferencia Este entre los vigentes campeones, los New York Knicks, y los Miami Heat.

A las 03:30 horas se disputa el último encuentro de este maratón deportivo en San Antonio entre Los Angeles Lakers y los San Antonio Spurs, campeones de la Conferencia Oeste, con Michael Grady, Candace Parker y Allie Clifton en la retransmisión. Tras el partido se emitirá el programa NBA Nightcap, como antesala a las rondas eliminatorias y la final del torneo, que podrá verse del 4 al 11 de diciembre en Prime Video.