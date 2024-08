Billy Cristal protagoniza Before, la serie de Apple TV+ que ya tiene fecha de estreno

MADRID, 5 Ago. (CulturaOcio) -

Billy Crystal, mitico actor de comedia estrella de títulos como Cuando Harry encontró a Sally o Una terapia peligrosa, vuelve a los focos de la industria audiovisual con Before, la nueva serie que aterrizará en Apple TV+ el viernes 25 de octubre con el estreno de sus dos primeros episodios. Además, se han desvelado las primeras imágenes de la ficción, que ofrecen un primer vistazo a la ficción creada por Sarah Thorp.

Before es una serie de misterio que consta de diez episodios, que serán estrenados uno a uno cada viernes después del estreno hasta el 20 de diciembre. La trama de este thriller sobrenatural consiste en la historia de un psiquiatra que descubre las conexiones que existen entre un niño problemático y su pasado más doloroso.

Los intérpretes que acompañan a Crystal en la serie son Judith Light, galardonada en 2023 con el Emmy a mejor actriz invitada en una serie de comedia por su papel en Pokerface, Jacobi Jupe (Peter Pan & Wendy), Rosie Perez (Perdita Durango), Maria Dizzia (Orange Is the New Black) y Ava Lalezarzadeh (In the Garden of Tulips).

When a troubled young boy suffering from violent fears and frequent nightmares shows up on Eli’s doorstep, he must unravel the unexplained connection between them.



