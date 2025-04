¿Es Bernies o Barnies?: El engaño de Black Mirror 7x02, explicado

MADRID, 17 Abr. (CulturaOcio) -

El episodio 7x02 de Black Mirror, titulado Bête Noire, sigue a Maria, una mujer que ve su realidad alterada cuando se reencuentra con una vieja compañera de colegio. La serie creada por Charlie Brooker ha llevado la ficción más allá y se ha propuesto jugar también con sus espectadores, ya que ha lanzado dos versiones cambiando un detalle que está descolocando a muchos espectadores.

En el capítulo, Maria discute con sus compañeros de trabajo sobre el nombre de una franquicia de pollo frito. Como su novio trabajaba allí y todavía usa una gorra con el logo , sabe que se llamaba Bernies. Sus compañeros, por su parte, insisten en que se llamaba Barnies, y una búsqueda en Internet les demuestra que tienen razón. Incluso la gorra del novio de Maria ha cambiado, lo que hace que una vez más la protagonista se replantee su realidad.

Más tarde se revela que esto se debe a una tecnología diseñada por su excompañera de colegio, que le permite transportarse a sí misma y a Maria a otros universos, donde lo que ella dice es cierto.

La mencionada escena no se desarrolló igual para todos los espectadores de Netflix. Para el episodio, se grabaron y estrenaron dos versiones: una donde Bernies era la marca inicial y otra donde era Barnies. La versión del episodio a la que los espectadores tienen acceso en su cuenta de Netflix parece ser completamente aleatoria.

So my friend and I were watching the new Black Mirror episode “Bête Noire” and we noticed that there was a stark difference between our episodes… even the viewers are getting gaslit at 16:40! #BlackMirrorS7 pic.twitter.com/G2Ne1SuvJV