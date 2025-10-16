¿Está basada en una historia real Reclutas (Boots) de Netflix?

MADRID, 16 Oct. (CulturaOcio) -

El pasado 9 de octubre llegó a Netflix Reclutas (Boots). La serie, que se coló en el top 10 de las series de habla inglesa más vistas de la plataforma la semana pasada, sigue a Cameron Cope (Miles Heizer), un joven homosexual que no ha salido del armario y a su mejor amigo Ray McAffey (Liam Oh), que se alistan en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Una historia totalmente plausible que, de hecho, bebe de una experiencia real.

La ficción está basada en The Pink Marine: One Boy's Journey Through Boot Camp (que en español se traduciría como El marine rosa: El viaje de un chico por el campamento de entrenamiento militar), las memorias de Greg Cope White. En el libro, el autor relata su propia experiencia como joven homosexual en el ejército, una narrativa basada en el paso a la madurez que también adopta la serie, si bien introduciendo ciertos cambios respecto a los hechos reales.

"El libro es el libro; la serie es la serie", remarcó White en una entrevista para el blog de Jane Friedman. "Las memorias son una historia profundamente personal sobre mi madurez, mi mejor amigo de la infancia, Dale, y cómo sobreviví al campamento de entrenamiento de los marines. Desde el día en que firmé el contrato de alistamiento, mi visión del mundo se amplió constantemente. Llegué a conocer a todos los personajes únicos que formaban nuestro pelotón", explicó.

"La serie no es un biopic. Nuestro showrunner la abrió para explorar todo el pelotón, con muchos personajes del libro y algunos nuevos. Cameron Cope y Ray McAffey están basados en Dale y en mí, pero también los llevamos a lugares en los que yo nunca estuve. Y estoy muy orgulloso de cómo Miles Heizer y Liam Oh interpretan a sus personajes", observó White.

Una de las grandes diferencias entre las memorias y la serie reside en su ambientación. Y es que, mientras que White se alistó durante la era de Reagan, en 1979, Reclutas tiene lugar en los 90, en el marco del 'Don't Ask Don't Tell' (No preguntes, no digas), una política por la que se permitía a homosexuales y bisexuales servir en el ejército siempre y cuando no revelaran su orientación sexual. "Me entusiasmaba ese cambio porque en los 90 estaban pasando muchas cosas", señaló White en declaraciones a Forbes.

Independientemente de lo ficcionalizada que esté la historia real de White en Reclutas, la serie pretende reflejar con cierta fidelidad la vida en un campo de entrenamiento básico. Según relata Collider, en aras de la autenticidad, la serie contó con asesores con experiencia militar y, antes del rodaje, el reparto asistió a una especie de campo de entrenamiento.