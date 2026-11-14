Baby Yoda, Buzz Lightyear, Olaf y más personajes de Disney+ iluminan la Navidad de Vigo

VIGO, 14 Nov. (CulturaOcio)

El tradicional encendido de las luces de Navidad en Vigo ha contado este año con un gran desfile inspirado en los personajes e historias de Disney+. Figuras de Grogu, el Baby Yoda de 'Star Wars'; Buzz Lightyear, de 'Toy Story'; o el simpático Olaf, el muñeco de nieve de 'Frozen', han formado parte de una de las celebraciones navideñas más reconocidas de España. En esta edición, el recorrido navideño de la ciudad cuenta además con una nueva instalación luminosa tridimensional.

La presencia de Disney+ en la Navidad de Vigo ha arrancado coincidiendo con el tradicional encendido de luces que marca el inicio de la Navidad. Para celebrarlo, la plataforma ha sorprendido a vigueses y visitantes con un gran desfile, el primero de estas características, que ha recorrido la calle García Barbón con más de 20 figuras hinchables de gran formato.

Estas figuras, algunas de ellas de hasta 12 metros de altura, están inspiradas en varios de los personajes y títulos más emblemáticos de Disney+. Por las iluminadas calles de la ciudad olívica han desfilado Buzz Lightyear de la saga 'Toy Story' de Disney y Pixar, Olaf de la franquicia 'Frozen' de The Walt Disney Animation Studios, el gorro de chef de 'MasterChef Junior', el Guantelete del Infinito de las películas de los 'Vengadores' de Marvel Studios y un tiburón gigante inspirado en National Geographic.

Música, coreografías, más de 250 personas y un gran despliegue visual han acompañado el recorrido, convirtiendo las calles del centro de Vigo en el escenario de una celebración pensada para todos los públicos.

DENTRO DE DISNEY+

Como parte de esta iniciativa, también se ha inaugurado 'Dentro de Disney+', una instalación luminosa tridimensional concebida especialmente para integrarse en el recorrido navideño de Vigo. La experiencia transforma uno de los lugares más emblemáticos del centro de la ciudad en una espectacular exposición inspirada en series y películas muy queridas, que combina tecnología de iluminación avanzada, efectos visuales e interacción con el entorno urbano.

La instalación propone un recorrido inmersivo inspirado en algunas de las historias más conocidas de Disney+, llevando el entretenimiento más allá de la pantalla y trasladándolo a uno de los escenarios más emblemáticos de la Navidad española. Situada en el número 18 de la rúa Policarpo Sanz, permanecerá abierta al público hasta el 8 de enero.

"NO ES NAVIDAD HASTA QUE ESTAMOS JUNTOS"

La iniciativa forma parte de "No es Navidad hasta que estamos juntos", la campaña navideña de Disney+, centrada en las historias como punto de encuentro entre familiares y amigos.

Disney+ reúne contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu, FX y ESPN, con una oferta que incluye películas, series originales, documentales y eventos deportivos en directo. Las iniciativas navideñas de Vigo trasladan parte de ese universo audiovisual a las calles de la ciudad.

Esta unión refuerza la proyección de la Navidad de Vigo y la acerca a nuevas audiencias, contribuyendo a consolidarla como una celebración de referencia en España y el mundo. Según sus impulsores, tanto Vigo como Disney+ comparten la vocación de crear experiencias capaces de emocionar, sorprender y reunir a personas de todas las edades, especialmente en una época tan significativa como la Navidad.