Attack on Titan (Ataque a los titanes) regresa con un nuevo capítulo final - WIT STUDIO Y FUNIMATION

MADRID, 2 Jul. (CulturaOcio) -

El anime Attack on Titan (Ataque a los titanes), basado en el manga de Hajime Isayama, concluyó en 2023 con su cuarta y última temporada. Sin embargo, para alegría de los fans, la saga regresa oficialmente con un nuevo capítulo final... aunque no de la forma que muchos esperan.

Este regreso del exitoso manga y anime llega en forma de videojuego: Attack on Titan 3. Anunciado el pasado mes durante las celebraciones del Summer Game Fest, Koei Tecmo y Omega Force, el juego tiene previsto su lanzamiento este invierno y situará su trama en los momentos finales de la serie.

Por otro lado, un brutal adelanto de 45 minutos del videojuego, que saldrá para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC, mostró las impresionantes batallas contra los Nueve Titanes, que hacen su primera aparición en la saga de videojuegos, así como parte de su jugabilidad, sus misiones y las interacciones entre personajes.

ATTACK ON TITAN 3 INCLUYE CONTENIDO ARGUMENTAL INÉDITO

Asimismo, Attack on Titan 3 también contará con contenido argumental completamente nuevo, lo que podría ampliar la historia del anime. Además, el juego reimaginará momentos icónicos de anteriores entregas para ofrecer una experiencia completamente renovada, con la historia llevada hasta su clímax dramático.

"Participa en emocionantes batallas contra los Nueve Titanes 'que hacen su primera aparición en la serie de videojuegos' y sumérgete en arcos argumentales totalmente nuevos. Los momentos emblemáticos de los títulos anteriores se han reinventado por completo para ofrecer una experiencia renovada, con una narrativa que se desarrolla hasta su dramático clímax. La acción de movilidad omnidireccional característica de la serie ha evolucionado hasta alcanzar un nuevo nivel, ofreciendo el combate a alta velocidad más emocionante y elegante de la historia de la serie de videojuegos de Attack on Titan", reza la sinopsis del videojuego.

Por si fuera poco, MAPPA regresará para crear la secuencia de apertura animada de Attack on Titan 3, por lo que se espera un apartado visual espectacular, ya que el estudio fue también el responsable de la última temporada del anime. No obstante, conviene señalar que no estará disponible con el lanzamiento del juego, sino que llegará posteriormente mediante una actualización.