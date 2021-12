Atresplayer Premium renueva Veneno, Cardo y Los Protegidos y anuncia el regreso de Un Paso Adelante

MADRID, 14 Dic. (CulturaOcio) -

Tras un año cargado de estrenos, Atresplayer Premium ha adelantado sus proyectos de cara a 2022. La compañía celebró el ATRESplayer PREMIUM Day y anunció sus nuevos títulos como 'La edad de la ira', 'Dos años y un día' o 'La novia gitana', renovaciones como las de 'Cardo' o 'Veneno' y sorprendentes regreso como el de la mítica 'Un paso adelante'.

VENENO, CARDO Y LOS PROTEGIDOS: EL REGRESO TENDRÁN SEGUNDA TEMPORADA

Creada por Javier Calvo y Javier Ambrossi, Veneno fue uno de los primeros títulos originales de ATRESplayer PREMIUM. La serie continuará con un segundo volumen titulado Vestidas de azul. Con esta producción la compañía quiere poner en valor las "historias locales con un recorrido internacional".

Cardo, creada por Ana Rujas y Claudia Costafreda, también ha renovado por una segunda temporada. Montse García, Sonia Martínez, Amparo Miralles, Javier Calvo y Javier Ambrossi son los productores ejecutivos del proyecto.

"La serie narra la historia de María (Rujas), una chica madrileña al borde de los 30 años sin mucho que ofrecer al mundo, que tiene problemas con las drogas, no tiene dinero, mantiene una relación tóxica con el sexo y odia su cuerpo a la vez que lo utiliza para conseguir retos efímeros. Ante tal sensación de vacío, intenta tomar el rumbo de su vida y se propone ayudar a Puri, una mujer de su barrio, cuya floristería está a punto de cerrar. Tras un humillante encuentro con su última pareja, un accidente cambia su vida y la obliga a afrontar algunas verdades dolorosas", reza la sinopsis. En la segunda temporada "la protagonista se tiene que enfrentar a las consecuencias del accidente de moto que marcaron sus últimos días".

Tras el final de Los Protegidos en 2012, ATRESplayer PREMIUM lanzó Los Protegidos: El regreso. "Han pasado 10 años desde que la familia Castillo Rey tuvo un final feliz. Pero la vida continúa y el paso del tiempo, el destino y un suceso desconocido que descubriremos durante esta nueva etapa fueron separándoles. Ahora una grave amenaza se cierne sobre ellos, lo que les enfrenta a una nueva misión", reza la sinopsis de la producción, protagonizada por Antonio Garrido (Mario), Ana Fernández (Sandra), Luis Fernández (Culebra), Daniel Avilés (Carlitos) y Mario Marzo (Lucas). La plataforma ya está trabajando en la segunda temporada de la ficción.

VUELVEN DRAG RACE Y LOVE ISLAND

ATRESplayer PREMIUM también apostó en 2021 por los realities. Drag Race España tendrá una segunda edición que volverá a contar con Supremme De Luxe como presentadora. Ana Locking, Javier Calvo y Javier Ambrossi compondrán de nuevo el jurado.

Tras el éxito de su primera edición, uno de los productos más consumidos en la plataforma de Atresmedia este año, Love Island regresará con nuevos isleños en busca del amor. Cristina Pedroche se volverá a poner al frente del formato y ella será la encargada de ir anunciando las reglas y las novedades durante el transcurso de su convivencia. La segunda edición continuará emitiéndose en Neox y tendrá contenido exclusivo en ATRESplayer PREMIUM.

VUELVE UN PASO ADELANTE

Además, Atresmedia ha confirmado el regreso de Un Paso Adelante. La plataforma prepara UPA Next, una nueva serie original que tiene como escenario la academia Carmen Arranz, la más famosa escuela de artes escénicas de la televisión. La historia retoma el universo de Un paso adelante y a algunos de sus personajes más emblemáticos.

Los nuevos capítulos estarán producidos por Atresmedia Televisión en colaboración con THE MEDIAPRO STUDIO, y reavivan, en una nueva temporada, las tramas protagonizadas por alumnos y profesores que hicieron de esta serie de Antena 3 un auténtico fenómeno fan y a sus actores, ídolos de una generación de jóvenes.

NUEVOS TÍTULOS

LA EDAD DE LA IRA

El servicio de streaming prepara nuevos títulos de ficción. Ya ha finalizado el rodaje de La edad de la ira, nueva serie original que verá la luz a principios del próximo año. Protagonizada por Manu Ríos, Amaia Aberasturi, Daniel Ibáñez, Carlos Alcaide y Eloy Azorín, es la adaptación de la novela homónima de Nando López, finalista al Premio Nadal 2010. La producción retrata la adolescencia recurriendo al thriller para abordar las complejidades sociales que afectan a una nueva generación de jóvenes.

La serie se compone de cuatro episodios de 50 minutos de duración y arranca con el brutal asesinato de un hombre, presuntamente, a manos de su hijo Marcos, un adolescente sin problemas aparentes. El incidente cae como un jarro de agua fría en el día a día de un instituto en donde alumnos y profesores se preguntan qué ha fallado.

DOS AÑOS Y UN DÍA

Dos años y un día, comedia protagonizada por Arturo Valls, es otra de las novedades. La serie narra la caída en desgracia de un famoso y querido actor y presentador que es condenado a cumplir una pena de dos años y un día por un delito de ofensas religiosas por un inocente, pero desafortunado, chiste.

Adriana Torrebejano, Amaia Salamanca, Fernando Gil, Michael John Treanor, Javier Botet, Manuel Galiana, Santi Ugalde, Paco Churruca, Nene y Jorge Rueda, entre otros, completan el reparto de la ficción, que tendrá una primera temporada de seis episodios.

LA NOVIA GITANA

A la larga lista de nuevos proyectos se sumará próximamente La Novia Gitana, nueva serie original adaptación de la novela homónima de Carmen Mola. Nerea Barros interpretará el papel de Elena Blanco, una inspectora de homicidios veterana de la BAC (Brigada de Análisis de Casos), una mujer inteligente, obsesionada por resolver su propio horror y que, en el dolor de la familia Macaya, padres de dos jóvenes asesinadas con 6 años de diferencia, se ve tristemente reflejada. Ella y su equipo serán los encargados de buscar al responsable de un macabro ritual.

La producción contará con ocho episodios de 50 minutos y estará dirigida por Paco Cabezas. Lucía Martín Abello, Ignacio Montes, Mona Martínez, Françesc Garrido, Gines García Millán, Vicente Romero y Darío Grandinetti completan el elenco.

LA RUTA

Àlex Monner, Elisabet Casanovas, Claudia Salas, Guillen Barbosa y Ricardo Gómez protagonizan La Ruta, serie creada por Borja Soler y Roberto Martín Maiztegui. "La Ruta es el viaje de un grupo de amigos de El Perelló, desde su despedida en una masificada Ruta Destroy en 1993 hasta el día que entraron en Barraca por primera vez, en 1981, cuando tanto ellos como la fiesta aún conservaban su inocencia", adelanta la sinopsis.

LAS NOCHES DE TEFÍA

Las Noches de Tefía es una de las nuevas series originales que prepara ATRESplayer PREMIUM. Creada por Miguel del Arco, contará con 6 episodios de 50 minutos. Entre 1954 y 1966 existió, en un paraje desértico de Fuerteventura, un campo de concentración franquista conocido con el eufemístico nombre de Colonia Agrícola Penitenciaria de Tefía, donde el régimen enviaba a los condenados por la ley de vagos y maleantes que, a partir del 54, fue implementada para incluir también a los homosexuales.

Airam Betancor rememora en el 2004 los terribles dieciocho meses que estuvo preso en la colonia cuando apenas contaba 17 años condenado por este motivo. También recuerda cómo uno de sus compañeros de barracón contaba historias por la noche para aliviar los sufrimientos del día. En esas narraciones nocturnas surge El Tindaya, un cabaret imaginado donde cada uno de los presos tiene un álter ego.

ZORRAS

Zorras es una nueva serie original de ATRESplayer PREMIUM basada en la primera novela de la exitosa trilogía Zorras, Malas y Libres, publicada por la periodista Noemí Casquet. La serie cuenta la historia de tres veinteañeras que crean un club secreto para cumplir todas sus fantasías sexuales y romper sus esquemas. Lo que no se esperan es que esto provoque una auténtica liberación y revolución femenina. Aritz Moreno y Ana Vázquez estarán en la dirección.

CAMILO SUPERSTAR

A mediados de los años 70, una joven estrella de la música pone en pausa su meteórica carrera para producir y protagonizar en España un musical que ve en Londres. La joven estrella era Camilo Sesto y el musical, Jesucristo Superstar.

ATRESplayer PREMIUM prepara la serie original Camilo Superstar, un proyecto de cuatro episodios de 50 minutos que cuenta con el apoyo de la familia del artista, con guion de Marta Betoldi y Tatiana Rodríguez.

ANA AND

Creada por Álvaro Carmona, Ana And es una nueva ficción original de ATRESplayer PREMIUM. "Ana, la ayudante de uno de los artistas más famosos del planeta, ha comenzado a desaparecer. Si no quiere acabar volviéndose totalmente invisible, tendrá que cambiar de vida y dejar atrás a la persona en la que se ha convertido", reza la sinopsis Ana And.

SEÑOR, DAME PACIENCIA

Señor, dame paciencia es la continuación de la exitosa película homónima. El reparto de la nueva ficción de Antena 3 está encabezado por Jordi Sánchez, que interpreta al protagonista de la historia tal y como hiciera en la cinta. Junto a él, completan el elenco Sílvia Abril, Norma Ruiz, Carlos Librado, Félix Gómez, Santi Cuquejo, Carol Rovira, Adam Jezierski, Jorge Suquet, Dario Paso, Mafalda Carbonell, Lucía Ramos. La serie, que contará con capítulos de 50 minutos de duración, también estará disponible en ATRESplayer PREMIUM.

HERIDAS

Heridas, nueva serie original de ATRESMEDIA TV, está basada en la serie japonesa Mother y su posterior remake turco. El reparto está encabezado por Adriana Ugarte, Cosette Silguero y María León. Junto a ellas, completan el elenco Javier Collado, Elisabet Gelabert, Sonia Almarcha, Pau Durá, Xoán Fórneas e Iván Marcos, entre otros.

Heridas es un intenso drama que aborda el tema del abandono infantil y la búsqueda de la propia identidad a través de las vivencias presentes y pasadas de sus dos protagonistas. Contará con 13 capítulos de 50 minutos de duración.

UN ESPECIAL DE NAVIDAD

Atresmedia celebrará las fiestas con Una Navidad con Samantha Hudson, especial que se estrena el 19 de diciembre. Esta producción está protagonizada por la propia Samantha Hudson, acompañada de numerosos rostros conocidos como Amaia Romero, Anabel Alonso, Manuela Trasobares, Arturo Valls, Victoria Martín, Supremme de Luxe, La Prohibida o Paco Clavel.

Tras la repentina muerte del amor de su vida y la mala gestión de la fama, Samantha Hudson olvida su conciencia de clase y empieza a comportarse como una burguesa tirana digna de folletín ochentero. Chelo, su fiel mánager, es la única que aguanta a la diva trash. Samantha olvida poco a poco sus humildes orígenes. La chica atrevida y despampanante que hizo enmudecer al mundo al grito de Maricón se encuentra cada vez más sola en medio del bullicio navideño.

LA PLATAFORMA APUESTA POR OTROS GÉNEROS

GRAN HOTEL DE LAS REINAS

Tras el éxito de Drag Race España, las protagonistas del programa han estado durante los últimos meses recorriendo España con su espectáculo Gran Hotel de las Reinas. Ahora los suscriptores tendrán la oportunidad de ver este espectacular show desde su casa. El próximo 26 de diciembre la plataforma estrena el espectáculo.

El show está conducido por Supremme De Luxe como directora del Hotel y cuenta con Paca la Piraña como recepcionista del hotel. Por el escenario pasarán las huéspedes más televisivas, las drags del momento: Arantxa Castilla-La Mancha, Carmen Farala, Dovima Nurmi, Drag Vulcano, Hugáceo Crujiente, Inti, Killer Queen, Pupi Poisson, Sagittaria y The Macarena.

PAJARES AND CIA

A principios de 2022, ATRESplayer PREMIUM estrenará su nueva serie documental original Pajares and Cia, que revive el fenómeno de los 80 en España alrededor del cine y la figura del actor Andrés Pajares junto a su infatigable compañero, Fernando Esteso.

La serie documental recoge el testimonio de más de 30 personajes que trasladan esta historia desde multitud de puntos de vista. Actores de distintas generaciones construyen el relato, siendo protagonistas directos de esta historia. Empezando por el propio Pajares, junto a su inseparable compañero, Fernando Esteso, y nombres como Carmen Maura, Antonio Resines, Concha Velasco, José Sacristán, Javier Gutiérrez, Javier Cámara, María Barranco, Millán Salcedo, Arévalo y Emma Ozores, entre otros.

NO SE LO DIGAS A NADIE

La compañía se suma al fenómeno del true crime con No se lo digas a nadie, docuserie sobre crímenes reales. La producción se centrará en el crimen de Pioz de 2016, explorando las contradicciones éticas que las redes sociales plantean a los jóvenes, pero también los retos policiales y jurídicos de las nuevas formas de criminalidad.

TINO CASAL

ATRESplayer PREMIUM continúa su apuesta por el género documental y ya prepara un original sobre Tino Casal. Este documental retrata y actualiza la figura de un hombre que no se conformaba con ser uno más: quería romper moldes, tener proyección internacional, realizar producciones nunca vistas, sorprender, dejar impronta.

Casal fue compositor de algunos himnos de la movida madrileña, trabajó con Pedro Almodóvar en sus primeras películas y fue productor de grupos tan dispares como Obús o Azul y Negro. Murió en un accidente de tráfico en 1990, en la cima de su plenitud artística y personal.