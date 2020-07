Así iba a ser la temporada 5 de Sabrina en Netflix

MADRID, 10 Jul. (CulturaOcio) -

Netflix ha cancelado Las escalofriantes aventuras de Sabrina, que terminará tras su cuarta temporada. Aunque la quinta entrega nunca verá la luz, el creador Roberto Aguirre-Sacasa ha revelado los planes que tenía para dicha temporada.

"Gracias por todo el amor, fans. La Parte 4 es la mejor y la Parte 5, Guerra de brujas, habría sido increíble", escribió el showrunner en Twitter. Aguirre-Sacasa adjuntó una imagen en la que se puede ver en la parte inferior a Sabrina junto a Harvey Kinkle, Nicolas Scratch, Theo Putnam y Roz Walker.

En la parte superior aparecen Archie Andrews, Jughead Jones, Veronica Lodge, Betty Cooper y Cheryl Blossom, personajes de Riverdale. "Vienen las brujas de Riverdale", se puede leer.

Thank you for all the love, #sabrinanetflix fans. Part Four is our best yet and Part Five, “Witch War,” would’ve been AMAZING. To be continued in the pages of #CAOS comic book... 💔🔮☠️🍔👨🏻‍💻 pic.twitter.com/wNvTfxYNfX