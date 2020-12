Así encaja la serie Rangers of The New Republic en el timeline de Star Wars

Logotipo De La Serie Rangers Of The New Republic

Logotipo De La Serie Rangers Of The New Republic - DISNEY

MADRID, 22 Dic. (CulturaOcio) -

Rangers of the New Republic es el nombre de una de las próximas series de Star Wars derivada de The Mandalorian. Uno de los muchos proyectos de la franquicia anunciados por Disney que se centrará en un grupo de rebeldes que imparten su propia justicia por la galaxia. ¿Cómo encaja la ficción en el timeline de Star Wars?

Como ya se anunció en el Disney Investor Day, la trama de Rangers of the New Republic se entrelazará con los eventos de The Mandalorian, de cara a un crossover futuro con otras ficciones, como Ahsoka. Ahora, el creador de la serie de Mando y Baby Yoda, Jon Favreau, ha confirmado en qué momento se sitúa dentro de la cronología de Star Wars.

"Todas las series tienen lugar en una línea tiempo similar, que es después de El retorno del Jedi", explicó Favreau en una entrevista en Good Morning America, refiriéndose a las tres series Ahsoka, The Mandalorian y Rangers of The New Republic, a las que recientemente se ha añadido The book of Boba Fett.

La historia de Din Djarin y Grogu tiene lugar aproximadamente cinco años después de la Batalla de Endor, es decir, del desenlace de El retorno del Jedi. Atendiendo a las palabras de Favreau, Rangers of the New Republic podría ser una precuela de The Mandalorian, si sus creadores deciden situar la trama inmediatamente después de la caída del Imperio.

Incluso cinco años después de la destrucción de la segunda Estrella de la Muerte, y de la aparente muerte de Palpatine, los imperiales siguen teniendo mucho poder en la galaxia, como ha demostrado el villano Moff Gideon en The Mandalorian. Eso quiere decir que, en los años previos donde se desarrollará Rangers of The New Republic, el Imperio contará con muchas más tropas, lo que sin duda supondrá graves problemas para los protagonistas.

Por el momento no se ha confirmado quién será el grupo de rebeldes que protagonice Rangers of the New Republic, aunque los rumores apuntan a que la serie podría retomar personajes de The Mandalorian, como son Cara Dune (Gina Carano) o Cobb Vanth (Timothy Oliphant).

Rangers of the New Republic no tiene fecha de estreno anunciada.