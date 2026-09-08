Así aborda la temporada 5 de Fauda los atentados de Hamas del 7 de octubre: "Era algo que nos quemaba por dentro"

MADRID, 8 Sep. (CulturaOcio) -

Ya está disponible en Netflix la quinta temporada de la serie israelí Fauda. Aunque la trama transcurre principalmente en 2025, hay dos episodios que tienen lugar el 7 de octubre de 2023 y se centran en los ataques perpetrados por Hamás, algo que los creadores de la ficción consideraban esencial contar.

En una entrevista concedida al New York Times, Lior Raz, que además de ser uno de los creadores de la serie da vida a Doron, reveló que abordar el día de los atentados y sus consecuencias es "quizá lo más importante que hemos escrito nunca".

"Era algo que nos quemaba por dentro, que sentíamos que teníamos que sacar de nuestro interior. El dolor, la tristeza, la catástrofe, la pérdida de personas, la pérdida de seres queridos. La confusión de aquel día, la impotencia de la población israelí, pero también, y sobre todo, la de las personas que vivían allí, en la periferia de Gaza", añadió Avi Issacharoff.

La nueva temporada se ha estrenado en medio de boicots, reacciones negativas y muchas personas pronunciándose sobre el actual conflicto entre Israel y Gaza y Raz ha expresado su deseo de que los espectadores no solo "disfruten de la serie", sino que también les "abra los ojos" respecto a lo ocurrido.

"Quiero que miren a los ojos de mi personaje y vean lo que sentíamos en aquellos días. Si eso ocurriera en sus países, se sentirían exactamente igual que nosotros y comprenderían cómo nos sentimos respecto al mundo", manifestó.

"Dos años después del 7 de octubre, y atormentados por su trauma, los combatientes de Fauda se embarcan en una carrera mortal para detener un ataque catastrófico contra Israel, lo que les obliga a enfrentarse al verdadero coste de librar la guerra tras la guerra", reza la sinopsis de la quinta temporada de la serie.

"AQUÍ, EN ISRAEL, ES ALGO QUE NADIE PUEDE OLVIDAR"

Cabe decir que los guionistas de Fauda se pusieron a trabajar en la quinta temporada poco después de que se estrenara la cuarta, en enero de 2023. "Pero entonces llegó el 7 de octubre", recordó Issacharoff en declaraciones a Tudum. "Nos dimos cuenta de que una serie que aborda la realidad de Oriente Medio, de Israel, no puede desvincularse del acontecimiento más importante que ha tenido lugar aquí en los últimos, diría yo, 75 u 80 años. No se puede ignorar eso", explicó.

El creador reveló que, cuando escribieron los dos episodios centrados en ese día, les "temblaban las manos". "Aquí en Israel, es algo que nadie puede olvidar", aseguró, exponiendo que los guionistas tuvieron que preguntarse si con la serie iban a hacer sufrir a la gente. "Pero creo que nos guiamos por nuestra verdad, por nuestra convicción, de que esta es la historia que hay que contar, y esta es la forma correcta de contarla", defendió.

"Esto es una serie de televisión", remarcó Issacharoff. "No es la realidad. Pero, aun así, pensamos que aquí había una historia que contar. Queríamos plantear preguntas muy difíciles a gente de todo el mundo, no solo de Israel", expresó, señalando algunas de esas preguntas, como "¿merece la pena la venganza? ¿merece la pena continuar con este ciclo interminable de derramamiento de sangre?

Para Issacharoff, escribir la nueva temporada de Fauda le permitió "volver a respirar". "Me permitió tomar todo el dolor, e incluso la ira, y plasmarlo en un documento, en un guion, y enviarlo a todo el mundo, a gente de Estados Unidos, de Europa, de Oriente Medio y, por supuesto, de Israel", expresó, añadiendo que al final sintió "que esto era lo más importante que había hecho en toda mi carrera". "En los últimos 26 años que llevo como periodista y analista, esta ha sido la misión más sagrada que he tenido, lo más importante", valoró.