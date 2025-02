Arranca el rodaje de That Night, serie de Netflix con Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero

MADRID, 4 Feb. (CulturaOcio) -

That Night, la serie basada en la novela superventas de Gillian McAllister, ya ha comenzado su rodaje. Clara Galle (Ni una más, Olympo), Claudia Salas (La ruta) y Paula Usero (Las abogadas) serán las protagonistas de este thriller que trata temas como la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia.

"Esta novela generó mucha conversación en Reino Unido, y estoy deseando que ahora llegue a las pantallas de todo el mundo, y que lo haga de la mano de este increíble elenco", expresó la autora británica sobre el proyecto, cuyo rodaje se llevará a cabo en localizacionies de República Dominicana, donde aparecen las tres actrices protagonistas, y también las provincias de Guipúzcoa y Navarra, en España.

"Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena (Clara Galle) atropella a un hombre con su coche. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula (Claudia Salas) y Cris (Paula Usero), pidiendo ayuda. Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su único sobrino sin su madre.

¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia? That Night obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia", reza la sinopsis oficial de la serie.

That Night ha sido creada por Jason George (Narcos, Into The Night), quien también ejerce como productor ejecutivo junto con Marian Fernández Pascal (Intimidad, Amama). George también firma los guiones junto a Lara Sendim (Los renglones torcidos de Dios, El Inocente), que además ejerce como productora creativa. La dirección estará a cargo de Jorge Dorado (Mindscape, The Head) y Liliana Torres (Mamífera, Kimeres).