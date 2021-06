Arranca el rodaje de la serie de Daniel Sánchez Arévalo para Netflix: una historia coral protagonizada por mujeres

MADRID, 16 Jun. (CulturaOcio) -

Comienza la producción de la primera serie creada por Daniel Sánchez Arévalo, cuyo título está por anunciar. Distribuida por Netflix, el rodaje de la ficción arrancará en las próximas semanas y supondrá el regreso del cineasta madrileño a la pequeña pantalla, al haber sido, anteriormente, guionista de series como 'Hospital central', 'Ellas son así', 'Hermanas' o 'Farmacia de guardia'.

Basada en una idea original del cineasta, Sánchez Arévalo dirige y escribe los guiones de este proyecto. Las grabaciones empezarán a finales de este verano en varias localizaciones de Andalucía y la Comunidad de Madrid. A pesar de no tener un título definitivo, se sabe que constará de seis episodios y que será una historia coral protagonizada por mujeres.

La ficción del director de 'Primos' y 'La gran familia española' narrará la vida de cinco mujeres treintañeras, amigas íntimas desde el colegio y que todos los años, sin excepción, organizan una escapada para pasar juntas una semana. Sin embargo, este año ha surgido algo que les obligará a reinventarse y revisar su amistad. Hay viajes que cambian la vida para siempre y este para ser uno de ellos.

"Tenía muchísimas ganas de hacer una inmersión en el universo femenino y tenía tantas ganas, que al final no solo me he metido en la piel de una mujer, sino de cinco", afirma el cineasta en un comunicado.