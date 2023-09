Arranca el rodaje de Segunda muerte, la nueva serie de Movistar Plus+ con Georgina Amorós y Karra Elejalde

MADRID, 21 Sep. (CulturaOcio) -

Segunda muerte, la nueva serie original de Movistar Plus+ en colaboración con DLO Producciones ha comenzado su rodaje en Cantabria. La ficción comparte director, Álex Rodrigo, con series tan exitosas como La casa de papel, Vis a Vis o Veneno y está protagonizada por Georgina Amorós (Élite) y Karra Elejalde (Ocho apellidos vascos).

Segunda muerte es un thriller que sigue los pasos de una auxiliar de policía (Amorós), cuyo padre (Elejalde) es una leyenda de la UCO recién jubilado y con demencia senil, que se ve envuelta en una investigación criminal en un tranquilo pueblo pasiego. Pero a pesar de estar centrada en la aparición de un cadáver, Rodrigo resalta la importancia del aspecto emocional como verdadero motor de la serie.

"Hay algo que me fascinó desde la primera lectura de guion. Vivimos una intriga apasionante sobre una trama criminalística de un cadáver, pero hay un motor de suspense y de tensión por encima de ellos que es si un padre y una hija se van a dar un abrazo o no", afirma el director que confía en que el público acabe "enganchado a estos protagonistas".

El creador de la serie, Agustín Martínez, integrante del trío de autores conocidos como Carmen Mola, el director Álex Rodrigo, la productora Susana Herreras (Movistar Plus) y el actor Karra Elejalde protagonizaron una charla en el Festival de Cine de Santander. Elejalde explicó cómo su personaje le toca de cerca: "Mi personaje tiene principio de demencia senil. En mi caso no tenía que documentarme mucho porque lo vivo con mi madre y he ido viendo las fases por las que ha pasado".

Agustín Martínez hizo hincapié en la importancia del escenario cántabro en la ficción: "el mundo de los pasiegos es como un mundo anclado en el pasado. Y, por otro lado, está el mundo de la ciudad, de Liérganes, que es nuestro escenario fundamental".

"En una cabaña aislada del paradisíaco valle pasiego del Miera, Sandra, una joven auxiliar de policía, halla un cadáver que no debería estar ahí. Lo extraño es que se trata de Juliana, una mujer que ya fue enterrada hace años. ¿Puede alguien morir una segunda vez?

Sandra atraviesa un momento personal complicado e intentará mantenerse al margen de la investigación: Castro, pareja y padre de su hijo de seis años, está a punto de salir de la cárcel. Sandra ha criado sola al niño, y desde hace unos meses cuida también de su padre, Tello, un reconocido ex-agente de la UCO con principio de demencia senil, con el que tanto Sandra como Castro mantienen una complicada relación. Un giro inesperado en la investigación del caso involucrará a Sandra, y acabará con su tranquilidad y la del lugar" reza la sinopsis oficial de Segunda muerte.

Junto a Georgina Amorós y Karra Elejalde participan en 'Segunda muerte' Joel Bosqued, Aria Bedmar, Paula Morado, Antonio Navarro, Fernando Guallar, Maribel Salas, Arturo Querejeta, Sara Vidorreta, Andrea Ros, Veki Velilla, Kandido Uranga, Karmele Larrinaga, Javier Lago y Javier Barandiarán.