Arranca el año olímpico en Warner Bros. Discovery Sports

MADRID, 23 Ene. (CulturaOcio) -

El 26 de julio arrancarán Juegos Olimpicos en Paris. Y de cara el evento más importante del deporte mundial, Warner Bros. Discovery Sports ha preparado una programación especial con nuevos programas y documentales exclusivos que ponen el foco sobre los atletas, los aficionados y celebrar a los deportistas olímpicos que se preparan para alcanzar la gloria este verano.

La nueva programación especial del canal arranca con el estreno de Chasing Glory el próximo 24 de enero a las 22:00 horas en Eurosport 2 y la App de Eurosport. La serie compuesta de siete capítulos seguirá el camino hacia la búsqueda del oro de seis de los atletas más reconocidos del mundo en el año previo a París 2024. Desde plusmarquistas y superestrellas mundiales hasta jóvenes aspirantes a medalla e iconos culturales, cada atleta representará una ecléctica diáspora de deportes.

Chasing Glory se centra en Karsten Warholm, plusmarquista mundial noruego de 400 metros vallas y actual campeón olímpico; Janja Garnbret, actual y primer campeón olímpico de escalada que compite por Eslovenia; Menno Van Gorp, la leyenda holandesa del breaking y tres veces campeón del BC One que competirá en la primera competición olímpica de la historia de este deporte; Dina Asher-Smith, la mujer más rápida en representar a Gran Bretaña en atletismo; Peter Sagan, la superestrella eslovaca del ciclismo y tricampeón del mundo en busca del oro olímpico en ciclismo de montaña tras su retirada del ciclismo de carretera; y Vahine Fierro, la joven surfista tahitiana, excampeona mundial júnior, que busca dominar olas en su país natal.

Además, a partir del mes que viene la serie documental Refugees Voice estará disponible en Eurosport.es. Se trata de reportajes contados en primera persona por parte de los deportistas refugiados becados que aspiran a ser seleccionados para competir en París con motivo de la campaña Home Crowd de la WBD.

Con respecto a producciones cinematográficas como parte de la experiencia olímpica, Warner Bros. Pictures estrenará en cines el drama biográfico deportivo The Boys in the Boat. La película, dirigida por George Clooney y basada en la novela de Daniel James Brown de 2013, narra la extraordinaria historia real del equipo de remo de la Universidad de Washington, que desafió las adversidades para ascender desde sus humildes orígenes y representar al equipo de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, celebrados en la Alemania nazi.

Durante estas fechas, y también como parte de la experiencia olímpica más completa, Warner Discovery también emitirá los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Gangwon 2024, que tendrán lugar del 19 de enero al 1 de febrero. Los suscriptores de Eurosport App podrán seguir a los mejores atletas jóvenes del mundo que serán los futuros protagonistas de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, que se emitirán en directo en el canal y las plataformas de WBD.

Además, tras su estreno en diciembre, se lanzará We Dare to Dream, el documental sobre refugiados olímpicos dirigido por Waad Al-Kateab, nominado al Oscar, que estará disponible para ver bajo demanda en la App de Eurosport en toda Europa.

"2024 está llamado a ser uno de los años más espectaculares del deporte que el mundo haya visto jamás, con los Juegos Olímpicos de Verano de París como joya de la corona. Nuestro enfoque de París 2024 es contar la historia de estos Juegos a través de los atletas que compiten en una forma auténtica y atractiva de narración que acerque a los aficionados más que nunca a sus héroes", señala afirma Scott Young, el vicepresidente senior de contenidos, producción y operaciones comerciales de WBD Sports Europe.

"Compartiremos estas historias con la mayor audiencia posible en toda Europa produciendo programas durante todo el año, en formatos cortos y largos. Nuestro compromiso es retransmitir la mayor variedad de deportes olímpicos en cualquier lugar y ofrecer una cobertura envolvente que llegue al corazón de la acción y de los resultados", apunta.

"Nuestros nuevos programas olímpicos, incluida nuestra serie insignia Chasing Glory, celebrarán a los inspiradores atletas que se preparan para París y conectarán mejor con nuestros espectadores para seguir creando expectación hasta los Juegos", añade Young.