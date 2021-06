AppleTV+ revela imágenes de Fundación de Asimov en su tráiler de próximos estrenos

MADRID, 9 Jun. (CulturaOcio) -

Apple ha ofrecido un primer vistazo a aquellas películas y series que llegarán a su plataforma durante este 2021. Entre las novedades, destacan las imágenes de las nuevas temporadas de títulos como 'The Morning Show', 'Ted Lasso' o 'Truth Be Told'. Aunque sin duda lo más esperado son las secuencias inéditas de 'Fundación', la adaptación dirigida por Rupert Sanders de la legendaria saga literaria de Isaac Asimov.

Son apenas cinco segundos, pero presentan fugaces imágenes no vistas hasta ahora de la esperada ficción, cuya fecha de estreno aún no está anunciada. En todo caso, el avance de AppleTV+ es de la programación para este año, lo que en principio asegura que la serie sí llegará en este 2021.

Protagonizada por Jared Harris, 'Fundación' ha sido creada por David S. Goyer y Josh Friedman y es una de las apuestas más ambiciosas de la plataforma que adapta la obra más emblemática de uno de los maestros de la ciencia ficción.

No es la única serie inédita que debuta en el avance de Apple, también aparecen secuencias de 'Invasion', 'The Shrink Next Door', 'Schmigadoon!' y 'Mr. Corman'. También aparecen breves escenas de las nuevas temporadas no solo de 'The Morning Show' o 'Truth Be Told', también de 'Ted Lasso' y 'See'.

También el avance presenta las apuestas de Apple por el público infantil y familiar, como 'Wolfboy and the Everything Factory' y 'Puppy Place', además de nuevos episodios de 'Doug Unplugs'.