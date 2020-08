El apocalipsis llega en el primer teaser de The Stand, serie adaptación de Stephen King

MADRID, 31 Ago. (CulturaOcio) -

CBS All Access ha lanzado el primer teaser de The Stand, miniserie basada en la novela de fantasía posapocalíptica publicada por Stephen King en 1978.

El clip de 30 segundos no revela detalles sobre la trama y en su lugar presenta a algunos de sus personajes deambulando por calles abandonadas. El vídeo incluye un vistazo a Whoopi Goldberg como la líder espiritual Abagail Freemantle, así como a Randall Flagg, encarnado por Alexander Skarsgard.

Good Vs. Evil. Where do you stand? Based on the book by Stephen King, #TheStand premieres December 17, only on CBS All Access. pic.twitter.com/NaoTgdEybd