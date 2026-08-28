Apasionante tráiler de La emperatriz divorciada, romance surcoreano que llega a Disney+ en otoño - DISNEY+

MADRID, 28 Ago. (CulturaOcio) -

La emperatriz divorciada, drama de época surcoreano, llega a Disney+ en otoño y ha lanzado su tráiler oficial. La serie está basada en el exitoso cómic digital de Naver.com, el principal portal de internet y motor de búsqueda del país asiático, donde acumula cerca de 3.000 millones de visitas.

El adelanto, de casi un minuto y medio de duración, comienza mostrando los ostentosos lujos de los emperadores, que viven en lo que parece ser un enorme palacio. "Navier, pase lo que pase, eres mi única esposa", dice Sovieshu, el emperador y ahora marido de la protagonista, pues muestran escenas de su boda.

"Te he echado de menos...", dice el hombre mientras ambos comparten una romántica escena. Es entonces cuando la historia toma un rumbo diferente, el emperador parece estar encaprichado de otra joven y Navier, que quiere mantener su dignidad, solicita "su aprobación" para volver a casarse.

TODO UN ESCÁNDALO

La ficción sigue la compleja relación entre Navier, la querida emperatriz del Imperio del Este, y de su esposo el emperador Sovieshu. "Mientras aumenta la tensión en el reino, la relación de la pareja comienza a deteriorarse cuando Sovieshu se enamora de una esclava fugitiva y decide hacer todo lo posible por conquistarla", resume la plataforma.

"Decidida a no renunciar a su dignidad, Navier acepta las exigencias del emperador con una condición: poder volver a casarse con el príncipe heredero Heinrey, su rival y heredero del Reino del Oeste. Lo que sigue es una épica historia de amor, deseo y arrepentimiento que amenaza el destino de todo un reino, mientras Navier lucha por recuperar el poder que le pertenece", completa el adelanto.

La serie está protagonizada por Shin Mina (Karma) como la emperatriz Navier, Ju Jihoon (The Trauma Code: Heroes on Call) como el emperador Sovieshu, Lee Jongsuk (Big Mouth) como el príncipe heredero Heinrey y Lee Seyoung (The Crowned Clown) como Rashta, una esclava fugitiva. La dirección corre a cargo de Shim Na-yeon (La buena mala madre) y Jo Soo-Won (Pinocho: No te puedo mentir).