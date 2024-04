Annette Bening y Sam Neil ocultan secretos en Apples Never Fall (Un revés inesperado), nueva serie de Skyshowtime

Annette Bening y Sam Neil ocultan secretos en Apples Never Fall (Un revés inesperado),

LOS ÁNGELES, 23 Abr. (CulturaOcio - Raquel Laguna)

Los actores Annette Bening y Sam Neil protagonizan Apples Never Fall (Un revés inesperado) nueva serie dramática que se estrena en SkyShowtime este martes 23 de abril.

Basada en el best seller del New York Times de Liane Moriarty, Apples Never Fall (Un revés inesperado)vsigue la historia de los Delaney, una familia aparentemente perfecta.

"Esta serie ha sido un regalo. Disfruté el libro enormemente, después leí el piloto y hablé con Melanie Marnich, nuestra showrunner. Todo era una oportunidad deliciosa de trabajar con un elenco así y hacer siete episodios", manifestó Annette Bening durante el estreno de la serie en Los Ángeles.

Bening interpreta a Joy Delaney, "una mujer con muchos secretos y un poco perdida" en este momento de su vida. "Sus hijos han crecido, ellos se han jubilado. Ella se pregunta qué sigue ahora y está un poco insegura sobre hacia dónde ir", cuenta la actriz.

Intriga y misterio. Eso es lo que puede esperar el público de esta fascinante y retorcida historia, según Sam Neil. "Stan es un hombre muy inusual, capaz de cualquier cosa. No es alguien que quieras que sea tu padre. Tampoco soy el marido ideal. Probablemente tenga buenas intenciones, es un macho alfa", dice el intérprete de su personaje.

OSCUROS SECRETOS DE FAMILIA

En Apples Never Fall (Un revés inesperado), los exentrenadores de tenis Stan (Sam Neill) y Joy (Annette Bening) han vendido su exitosa academia de tenis y están listos para dejar atrás sus trabajos y comenzar los que deberían ser los años dorados de su vida. Mientras esperan aprovechar la jubilación para pasar más tiempo con sus cuatro hijos (Alison Brie, Jake Lacy, Conor Merrigan-Turner y Essie Randles).

Sin embargo, todo cambia cuando una joven herida llama a la puerta de Joy y Stan, devolviendo al matrimonio la emoción que habían perdido. Cuando un día, de repente, Joy desaparece, sus hijos deben replantearse el matrimonio aparentemente perfecto de sus padres y los secretos más oscuros de la familia empiezan a salir a la luz.

Además de una dinámica familiar muy interesante, la serie muestra "personajes femeninos escritos de manera asombrosa", apunta Essie Randles, quien da vida a Brooke Delaney.

Conor Merrigan-Turner se mete en la piel de Logan Delaney, el bohemio de la familia. "Logan es un tipo muy especial, es bastante reservado. Lleva un estilo de vida mucho más tranquilo. Vive en un barco, hace yoga y trabaja en el puerto deportivo", explica Conor.

Los actores Alison Brie, Jake Lacy, Georgia Flood, Jeanine Serralles, Dylan Thuraisingham y Paula Andrea Plácido completan el reparto de Apples Never Fall (Un revés inesperado).