MADRID, 31 Ene. (CulturaOcio) -

Anne Hathaway y Jared Leto protagonizarán 'WeCrashed', nueva serie de Apple TV+, basada en uno de los podcasts de Wondery, 'WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork', que narró el auge y caída de WeWork, compañía dedicada a espacios de coworking, cuya mala gestión, debido a una lucha de egos, provocó su ocaso.

Lee Eisenberg ('The Office', 'Little America') y Drew Crevello ('El grito 2', 'Tomb Raider') coescribirán la serie, además de figurar como productores ejecutivos.

La ficción mostrará cómo las luchas de poder y cómo el carácter narcisista de su equipo provocó que la startup, que llegó a estar valorada en 50 mil millones y que, finalmente, tuvo que ser rescatada por el Softbank después de revelarse la gestión errática de su cofundador, Adam Neumann.

Ganadores ambos de un Premio Oscar, Leto lo obtuvo por 'Dallas Buyers Club' y Hathaway por 'Los miserables', los dos actores serán también productores ejecutivos del proyecto.