Amenaza de tormenta, miniserie sobre la ascensión del nazismo en la Alemania rural, llega a Filmin - FILMIN

MADRID, 13 Abr. (CulturaOcio) -

El martes 21 de abril llega a Filmin Amenaza de tormenta, miniserie que centra su trama la Alemania de entreguerras para mostrar cómo la ideología nazi fue infiltrándose progresivamente en la vida diaria. La ficción, compuesta por dos episodios de 90 minutos, está dirigida por Matti Geschonneck, realizador que ya ha abordado la Segunda Guerra Mundial en producciones como La conferencia o Der verlorene bruder (en español, El hermano perdido).

Amenaza de tormenta es una adaptación de la novela Inquietud en torno a un hombre pacífico, escrita por Oskar Maria Graf en 1947 desde el exilio. La ficción, que promete abordar el auge del nazismo y sus consecuencias en la vida cotidiana "desde una perspectiva íntima y profundamente humana", es una producción de ZDF, la televisión pública alemana.

"Después de la Primera Guerra Mundial, las divisiones políticas se profundizan en un pueblo de la Alta Baviera. Julius Kraus, un zapatero solitario, se ve atrapado entre los bandos cuando se revela su identidad judía.

A su alrededor, la comunidad se fragmenta: una joven madre soltera lucha por salir adelante mientras su padre asciende políticamente y su hermano abraza el nacionalsocialismo; viejas amistades se rompen y las rivalidades se intensifican. A lo largo de los años, lo que comienza como tensiones aisladas deriva en un clima de hostilidad creciente, donde algunos personajes intentan aferrarse a sus principios mientras otros se dejan arrastrar por el odio y la violencia", reza la sinopsis oficial de la ficción.

"EL EXTREMISMO PUEDE ARRAIGAR HASTA VOLVERSE IRREVERSIBLE"

"A lo largo de dos décadas, la historia traza la transición de una comunidad cohesionada a un entorno dominado por el miedo y la desconfianza, donde las relaciones personales, las lealtades familiares y la vida cotidiana quedan atravesadas por la ideología. En ese proceso, algunos personajes intentan aferrarse a sus principios, mientras otros se dejan arrastrar por el resentimiento y la ambición, componiendo un retrato inquietante y muy actual de cómo el extremismo puede arraigar hasta volverse irreversible", adelanta la descripción proporcionada por Filmin.

Originario de un entorno rural muy similar al pueblo que retrata en su obra, Graf, autor de la novela en que se basa la serie, desarrolló una escritura profundamente ligada a la vida cotidiana. Así, su obra presta especial atención a los gestos, los vínculos comunitarios y las tensiones latentes en el mundo campesino.

Amenaza de tormenta promete trasladar ese espíritu a la pantalla "con una puesta en escena sobria y contenida, donde los diálogos, precisos y esenciales, ceden protagonismo a las miradas y los silencios". Así, la trama de la ficción "entrelaza lo íntimo y lo político para trazar un fresco coral en el que las vidas individuales quedan atravesadas por los grandes acontecimientos históricos".