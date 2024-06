AMC estrena el thriller danés Oxen, basado en las novelas de Jens Henrik Jensen

MADRID, 28 Jun. (CulturaOcio) -

El thriller danés Oxen llega a AMC este lunes 1 de julio a las 22:10 horas. Basada en la saga de novelas homónimas de Jens Henrik Jensen, esta serie televisiva de 6 episodios en su primera temporada narra la historia de un soldado retirado con profundos traumas que intenta recuperar su vida cotidiana.

La serie sigue la historia del sargento de las fuerzas especiales Niels Oxen, encarnado por Jacob Lohmann, que, tras perder a su compañero en combate, acusa a su comandante de dejarlos tirados durante una emboscada.

La denuncia desencadena una serie de incidentes mortales, provocando que Oxen sea expulsado del ejército. Tras este suceso, el protagonista decide iniciar una investigación extraoficial de los servicios secretos que afectará a las más altas esferas del poder.

"Niels Oxen es el héroe de guerra más condecorado de Dinamarca. Mientras investiga la muerte de su mejor amigo, fallecido durante una misión militar en Mali, Oxen es detenido injustamente por posesión de estupefacientes, y expulsado deshonrosamente del ejército. Oxen se retira a una reclusión absoluta en el bosque de Rold en busca de paz y tranquilidad, sin embargo, la jefa del Servicio Danés de Seguridad e Inteligencia, Frigg Mossman, acaba por reclutarlo para una misión de incógnito y acaba inmerso en una mortífera red de misterio", reza su sinopsis oficial.

Oxen está basada en la serie de libros homónima de Jens Henrik Jensen, dirigida por Jannik Johansen (Borgen). La serie ha sido adaptada por Mai Brostrom y Peter Thorsboe, ganadores de varios premios Emmy por Unit One, The Eagle y The Protectors.

Además de Lohmann, Josephine Park y Ellen Hillingso protagonizan la ficción como Margrethe Franck y Frigg Mossmann respectivamente. Completan el reparto Hanne Hedelund, Thue Ersted Rasmussen, Stephen Aaron-Sipple, Yuliya Rudina, Birgitte Hjort Sorensen, Luise Befort y Reinout Scholten van Aschat, entre otros.

Los seis episodios de la primera temporada estarán disponibles en vídeo bajo demanda desde el mismo día del estreno. AMC está disponible en España a través de Movistar Plus+, Vodafone TV, Orange TV, Euskaltel, R, Telecable, Agile TV, Jazztel TV, CLICtv y Cable Local.