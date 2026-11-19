AMC Crime disecciona los entresijos de Paolo Macchiarini en Dr. Muerte, el cirujano del engaño - AMC

MADRID, 19 Nov. (CulturaOcio) -

AMC Crime estrena el próximo sábado 21 de noviembre a las 21:15 horas Dr. Muerte, el cirujano del engaño. El documental reconstruye el ascenso y la caída de Paolo Macchiarini, quien pasó de ser considerado una de las grandes promesas de la medicina moderna a protagonizar un grave escándalo médico.

A principios de la década de 2010, Macchiarini alcanzó reconocimiento internacional por lo que se presentó como el primer trasplante de un órgano sintético del mundo. Sus supuestos avances despertaron la admiración de instituciones, colegas y pacientes que depositaron en sus técnicas la esperanza de encontrar tratamientos hasta entonces impensables.

Sin embargo, detrás de esa reputación comenzaron a surgir dudas sobre sus credenciales, sus afirmaciones y sus decisiones médicas que pusieron en riesgo a pacientes vulnerables.

EL CIRUJANO QUE PROTAGONIZÓ UN GRAN ESCÁNDALO

Las consecuencias de sus controvertidas intervenciones y las irregularidades que rodearon su trayectoria fueron pacientes afectados y numerosas preguntas sobre los controles y responsabilidades en torno a sus intervenciones.

A través de testimonios de personas vinculadas a su entorno profesional y personal, Dr. Muerte, el cirujano del engaño intenta determinar cómo se construyó la imagen pública del cirujano y las contradicciones que terminaron saliendo a la luz.