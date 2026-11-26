AMC celebra una Navidad muy nuestra con una programación especial de más de 400 horas y el regreso de Cheers - AMC

MADRID, 26 Nov. (CulturaOcio) -

Una Navidad muy nuestra, muy de aquí, una programación especial de más de 400 horas, arranca en todos los canales de AMC a partir del 1 de diciembre. La propuesta incluye estrenos con menús festivos en Canal Cocina, decoración navideña en AMC Living, documentales en Canal Historia y regreso de todo un clásico: Cheers.

Además, AMC también calienta motores de cara a sus grandes estrenos para 2027. Un año que estará marcado por el lanzamiento de la temporada final de The Walking Dead: Daryl Dixon rodada en España, la llegada de The Party, serie protagonizada por Luke Evans, o de Las brujas de Mayfair: El aquelarre de Salem, una nueva entrega en el universo de Anne Rice.

CANAL COCINA

Canal Cocina inicia su programación navideña el 1 de diciembre a las 20:30 horas con Menús de Navidad en 22 minutos de Julius, un espacio para preparar comidas y cenas festivas. Justo después, a las 21:00 horas, toma el relevo Dulces tradicionales de Navidad, un recorrido por elaboraciones tan emblemáticas de estas fiestas como los polvorones, los mazapanes o el roscón de Reyes.

La oferta del canal continúa el 9 de diciembre, a las 21:30 horas, con una nueva entrega de Pasión por el marisco. En este episodio, el chef con dos estrellas Michelin Manuel Costiña, emprende un viaje por Galicia para descubrir algunos de sus productos del mar más apreciados.

Para completar estas propuestas, Canal Cocina lanza Naviñam, un especial que reúne una selección de recetas ideales para triunfar en las celebraciones navideñas.

AMC LIVING

En AMC Living aterrizan las nuevas entregas de Tus plantas decoran: Navidad, presentado por Natalia Saez a partir del 1 de diciembre a las 21:30 horas. También llegan programas que combinan viajes y experiencias vinculadas a las fiestas como Postales de Navidad: Gran Bretaña y Escapada navideña con Gregg Wallace.

CANAL HISTORIA, ODISEA Y AMC CRIME

En Canal Historia la producción original con Un día en la historia de España, que recorre el origen y la evolución de fechas señaladas de nuestro calendario, entre ellas la Nochebuena, la Navidad y la víspera de Reyes. La programación del canal incluye también la segunda temporada de Martin Scorsese presenta: Los santos y La iglesia del mosaico: el origen de la fe, narrada por Bear Grylls.

Por su parte, AMC Crime presenta el especial Asesinato en vacaciones, que analiza homicidios y crímenes violentos ocurridos durante épocas festivas. En Odisea, la programación incluye Navidad entre dinosaurios, una propuesta que invita a viajar hasta un pasado remoto. Y AMC Break continúa su apuesta por los contenidos más sorprendentes con Los más virales y Jingle Break.

VINTV, CANAL HOLLYWOOD, SOMOS, DARK y AMC WESTERN

Entre las propuestas de ficción, el regalo de reyes adelantado llega de la mano de VinTV, que recupera en exclusiva en España desde el 4 de enero Cheers, una de las series más populares de los ochenta. Asimismo, el canal ofrece los episodios navideños de ficciones míticas como Los problemas crecen o Las chicas de oro.

Por otra parte, Canal Hollywood presenta Ho Ho Hollywood!, un ciclo de películas para disfrutar en familia con títulos como Charlie y la fábrica de chocolate y Los Croods. SundanceTV apuesta por el cine y la gastronomía con A la mesa con SundanceTV, una selección de películas en las que la cocina ocupa un lugar protagonista, como Delicioso y Como agua para chocolate.

El canal de cine español Somos recupera el humor y el cine popular con películas protagonizadas por Joselito y Paco Martínez Soria. Además, los aficionados al wéstern encontrarán en AMC Western el especial Nadie los temía, dedicado a las comedias del género, junto al estreno de Los hermanos Sisters. DARK celebra las fiestas con Feliz NaviDARK, una selección de cine de terror, mientras que XTRM dedica NaviChan a las películas de acción protagonizadas por Jackie Chan.

EL FINAL TWD: DARYL DIXON ENCABEZA LOS ESTRENOS DE 2027

AMC+ se prepara para 2027 con el esperado final de The Walking Dead: Daryl Dixon, la seriei protagonizada por Norman Reedus que llegará en febrero. Una temporada rodada y ambientada en España, que cuenta en su reparto con los españoles Eduardo Noriega y Óscar Jaenada.

El próximo año también llegarán a la plataforma Las brujas de Mayfair: El aquelarre de Salem, una nueva entrega en el Universo Inmortal de Anne Rice; la quinta temporada de Dark Winds, que mantiene el 100% de puntuación en Rotten Tomatoes, la segunda temporada de la aclamada por la crítica The Audacity, o el estreno de The Party, con Luke Evans como protagonista.

Además, a partir del 31 de diciembre estará disponible al completo El laberinto de las mariposas, la primera serie protagonizada por Can Yaman, la estrella turca, rodada en España y en español.