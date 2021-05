Amazon renueva The Wheel Of Time (La rueda del tiempo) por una segunda temporada antes de estrenar la primera

Mientras la primera temporada finaliza su rodaje en la República Checa, Amazon Studios ha confirmado la segunda temporada de The Wheel of Time (La rueda del tiempo), basada en la serie de novelas superventas de Robert Jordan. Ambas temporadas se estrenarán en exclusiva en Amazon Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo, aunque por el momento se desconoce la fecha exacta de lanzamiento.

Ambientada en un extenso y épico mundo en el que existe la magia y solo algunas mujeres pueden acceder a ella, la historia sigue a Moiraine, miembro de una organización femenina increíblemente poderosa llamada Aes Sedai, cuando llega a la pequeña ciudad de Two Rivers.

Allí se embarca en un peligroso viaje por todo el mundo con cinco jóvenes, uno de los cuales ha sido profetizado como el Dragón Renacido, que salvará o destruirá a la humanidad.

Rafe Judkins es el director de la serie, protagonizada por Rosamund Pike, Kae Alexander, Naana Agyei Ampadu, Daniel Henney, Hammed Animashaun, Pasha Bocarie, Priyanka Bose, Lolita Chakrabarti y Darren Clarke, entre otros.

"La confianza que Amazon Studios y Sony Pictures Television han mostrado en The Wheel of Time ha sido increíble a lo largo de todo el proceso de creación de esta serie. Confirmar una segunda temporada antes de que se haya estrenado la primera es un voto de confianza en el trabajo que estamos haciendo y en el propio título, y no podríamos estar más contentos de poder seguir viviendo y trabajando en el mundo que creó Robert Jordan", afirmó en un comunicado Judkins, que también ejerce como showrunner.

"Este proyecto es algo que me ha entusiasmado desde que era un adolescente, y ver cómo se le da vida y tener los recursos para que la producción refleje realmente lo que está en las páginas de los libros, es algo que estoy deseando que vean los fans de la saga. Y la segunda temporada sigue ampliando el mundo que construimos en la primera", agregó.

"The Wheel of Time es una exitosa serie de novelas de fantasía de Robert Jordan, famosa por la riqueza del mundo y la diversidad de los personajes que creó. El enfoque que Rafe y su equipo han dado a este proyecto es un testimonio del compromiso de Amazon Studios de ofrecer algo especial a los devotos fans de la saga en todo el mundo", apuntó Vernon Sanders, codirector de Televisión de Amazon Studios.

"Desde el momento en que presentamos el proyecto al equipo de Amazon Studios, nos dimos cuenta de que compartían el mismo entusiasmo que nosotros por esta producción y de que todos estábamos creando algo especial y extraordinario. Confirmar una segunda temporada justo después de terminar la primera, es un claro ejemplo de su dedicación y fe en esta serie. No podemos esperar a que el público de todo el mundo experimente la magia que Rafe, nuestros talentosos productores, Rosamund y el resto del reparto y el equipo han creado", puntualizó Jeff Frost, presidente de Sony Pictures Television.