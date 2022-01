All Of Us Are Dead: La brutal serie coreana de zombies en Netflix

Escena de All Of Us Are Dead

Escena de All Of Us Are Dead - NETFLIX

MADRID, 4 Ene. (CulturaOcio) -

Basada en la historieta digital Now At Our School, All Of Us Are Dead es la brutal serie coreana de zombies que aterrizará en Netflix el 28 de enero. Para calentar motores y así, acotar la espera, la plataforma ha lanzado el primer tráiler de su nueva ficción.

Con un ritmo frenético, el emocionante avance muestra la extrema crisis a la que los estudiantes del instituto se han de enfrentar, ya que un virus de rápida propagación transforma a las personas en muertos vivientes.

Las imágenes, revelan como una chica, aparentemente normal aparece atada y amordazada para después, descubrir que se ha contagiado y convertido en un violento zombie.

En el metraje se observa como las hordas de los no muertos asolan las calles con la policía intentando frenar su sanguinario ataque. Mientras, los adolescentes infectados han tomado el instituto, destruyéndolo todo a su paso. Sin embargo, también revela que aún hay quien está dispuesto a todo para detener la convulsa tesitura en la que se hallan.

Centrada en un grupo de estudiantes de secundaria que se quedan atrapados en el instituto donde el mortífero virus se propaga, All Of Us Are Dead cuenta con Chung Sung-il firmando el guion. Tras las cámaras, los realizadores de la ficción son Lee JQ y Kim Nam-su.

La serie cuenta además entre su reparto con el actor Rich Ting que interpretó al capitán Ijima en la distópica ficción de El hombre en el castillo y con la actriz Lee Yoo-mi, a quien los fans de El juego del calamar recordarán por ser Ji-yeong, la jugadora número 240.